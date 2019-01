Salvini | sbarchi e aerei? lavoriamo per rimandarne a casa un bel po’

Giuseppe Conte vuole prendere gli immigrati della Sea watch - Matteo Salvini : 'Niente sbarchi - altrimenti...' : 'Altro che farne sbarcare altri o andarli a prendere con barconi e aerei, stiamo lavorando per rimandarne a casa un bel po'. Scafisti e terroristi: a casa', tuona su Twitter il ministro dell'Interno ...

Migranti - scontro nel governo su Sea Watch e Sea Eye. Conte a Salvini 'No agli sbarchi Mando un aereo a prenderli' : scontro nel governo sul caso Sea Watch e Sea Eye. Il premier dice: 'Accogliamoli', Salvini frena: 'Non si cede' e Conte che ribatte: 'Se non li faremo sbarcare, li prenderò con l'aereo e li riporterò'.

Matteo Salvini - i dati sugli immigrati : "Siamo a zero sbarchi nella prima settimana del 2019" : Mentre il caso della Sea Watch spacca il governo Matteo Salvini prova il successo della sua linea dura sugli immigrati snocciolando i dati record del Viminale. Con un post su Twitter il leader della Lega svela le cifre ufficiali sugli sbarchi: "Sbarcati dal primo gennaio all'8 gennaio 2019: 0 (zero)

Malta ribadisce il no : i migranti non scendono |Toninelli : "Ormai sbarchino lì - poi tocca a Ue" |Da Salvini no passi indietro : nessuno in Italia : Malta non vuole "cedere": il premier Muscat ha annunciato che non farà sbarcare i 49 migranti perché non intende "creare un precedente". Toninelli: "Ormai devono scendere lì, poi accoglieremo donne e bambini". Boom di proposte di aiuto dei cittadini sul sito del Comune di Napoli in risposta all'ultimo appello

Migranti - Di Maio : “Sbarchi? Nessuno vuole togliere potere a Salvini. Ma la decisione la prende il Governo intero” : “A Salvini Nessuno vuole togliere il potere di decidere, però questa è una decisione che prende il Governo intero come abbiamo sempre fatto e, ripeto, io sono per la linea che abbiamo portato avanti come Esecutivo fino ad ora sul tema dell’immigrazione: sto solo dicendo che, se serve, donne e bambini si fanno mandare in Italia perché Malta e l’Unione Europea non hanno neanche pietà di donne e bambini in questo momento”. Così il ...

Migranti - Salvini : "Sbarchino a Malta". E accusa Berlino e Amsterdam : "Non cediamo ai ricatti". Mentre Di Maio insiste nel voler accogliere donne e bambini soccorsi dall'ong tedesca Sea Watch, Matteo Salvini ripete anche oggi il suo no."Due navi Ong sono in acque territoriali maltesi: le persone a bordo devono essere fatte sbarcare a La Valletta", dice il ministro dell'Interno, "Oppure, visto che le Ong hanno bandiera olandese e tedesca, chiedano aiuto a Berlino e Amsterdam per attivare immediatamente un corridoio ...

Crisi migranti - Fico "chiama" i colleghi presidenti Ue : superare l'emergenza | Salvini : sbarchino a Malta : "Bene l'iniziativa di Di Maio sul caso della Sea Watch, ma l'Europa non lasci sola l'Italia" dice il presidente della Camera che invita gli omologhi europei ad adoperarsi per superare l'emergenza.

