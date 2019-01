: Bimba morta sulla pista da sci, la lettera dell'infermiere: 'Cara Camilla, non scorderò più l'urlo del tuo papà' - repubblica : Bimba morta sulla pista da sci, la lettera dell'infermiere: 'Cara Camilla, non scorderò più l'urlo del tuo papà' - NotizieIN : Morta su sci,autopsia:trauma cervicale - allnews24eu : Bambina di 9 anni muore dopo essere caduta sugli sci, l’autopsia conferma: deceduta per trauma cervicale - AllNews2… -

E'per uncausato dall'urto contro la barriera frangivento la bimba di 9 anni caduta su una pista da sci a Sauze d'Oulx il 2 gennaio. La conferma viene dall'. Sulla morte della piccola, che era in vacanza con il papà in Piemonte,la Procura di Torino ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo e ha iscritto nel registro degli indagati 4 dirigenti e tecnici della Sestrieres SpA, società di gestione degli impianti Via Lattea. La pista dove è accaduto l'incidente, e altre tre sono sotto sequestro.(Di mercoledì 9 gennaio 2019)