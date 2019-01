Brexit | ok a emendamento che impone a May di presentare il piano B

Brexit : passa emendamento su un piano B : ANSA, - LONDRA, 9 GEN - Sconfitta immediata del governo di Theresa May alla riapertura del dibattito ai Comuni sull'accordo sulla Brexit : la Camera ha approvato con 308 sì e 297 no un emendamento ...

Brexit : passa emendamento che impone a governo piano B : Sconfitta immediata del governo di Theresa May alla riapertura del dibattito ai Comuni sull'accordo sulla Brexit : la Camera ha approvato con 308 sì e 297 no un emendamento promosso dal deputato Tory ...

Brexit - emendamento lega le mani a May : ANSA, - LONDRA, 4 DIC - I Comuni hanno approvato un nuovo emendamento 'anti-governativo' , 321 sì, 299 no, , in apertura del dibattito sull'accordo raggiunto sulla Brexit da Theresa May con Bruxelles ...

Brexit : passa l'emendamento per legare le mani al Governo : I Comuni hanno approvato un nuovo emendamento "anti-governativo" (321 sì, 299 no), in apertura del dibattito sull'accordo raggiunto sulla Brexit da Theresa May con Bruxelles e destinato ad andare al voto l'11 dicembre. Il testo, promosso dal dissidente Tory Dominic Grieve col sostegno dell'opposizione laburista, lega di fatto le mani all'esecutivo in caso di bocciatura dell'intesa presentata dalla premier, attribuendo al Parlamento voce ...