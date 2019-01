Salvataggio Carige | Boschi e Renzi attaccano Salvini e Di Maio | ' Smentiti 5 anni di

Salvataggio Carige - Salvini : tutelati risparmiatori - non come Renzi : "Mentre Renzi e Boschi i risparmiatori li hanno ignorati e dimenticati, noi siamo intervenuti subito a loro difesa senza fare favori alle banche, agli stranieri o agli amici degli amici. Bene l'azione ...

'Salvataggio' Carige - Renzi e Boschi : 'E' un governo di bugiardi' : Monta sempre più la polemica politica sul "salvataggio Carige". Dopo la mossa del governo, con il decreto legge riguardante garanzie e ricapitalizzazione. Matteo Renzi attacca: "Salvini e Di Maio si devono vergognare. Sono ...

Salvataggio Carige - Renzi attacca Salvini : "Sulle banche ci avete insultato per anni" : All'ex leader dem replica il vicepremier leghista: "Ma loro hanno dimenticato i risparmiatori e noi li abbiamo tutelati"

Carige - Salvataggio di Stato : pronta la ricapitalizzazione - garanzie sulla liquidità : ... il governo ha quindi concesso la possibilità per Carige 'di accedere a forme di sostegno pubblico della liquidità che consistono nella concessione da parte del ministero dell'Economia della garanzia ...

Carige - pronto il Salvataggio dello Stato : Il dossier della banca ligure approda al consiglio dei Ministri, obiettivo: rafforzare il patrimonio. Varato a sorpresa il decreto legge per tranquillizzare i mercati e la Bce

Carige - Salvataggio di Stato : pronta la ricapitalizzazione - garanzie sulla liquidità : Modello Mps per Carige. Ieri sera un consiglio dei ministri straordinario ha varato un decreto «di tutela del risparmio nel settore creditizio», prendendo alcune decisioni drastiche che...

Carige - pronto il Salvataggio dello Stato. Ricapitalizzazione e garanzie sui bond : Il caso Carige alla fine è approdato sul tavolo del Consiglio dei ministri, dopo le nove di ieri sera, al termine di una giornata frenetica. Una riunione lampo, durata meno dieci minuti. Il tempo necessario per firmare il decreto legge “Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio”, un contenitore pieno di nuovi strumenti...

Carige - scatta il Salvataggio : Poche ore prima il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, aveva ricevuto i tre commissari straordinari della banca ligure - Fabio Innocenzi, Pietro Modiano e Raffaele Lener - commissariata dalla Bce ...

Salvataggio Carige - vertice di Governo. Ipotesi Sga per i crediti deteriorati : L'esecutivo ha convocato un Consiglio dei ministri alle 21 per il varo di misure di supporto all'istituto ligure commissariato dalla Bce. Sga, la società pubblica specializzata nella gestione dei crediti deteriorati, potrebbe rilevare i circa 3,7 miliardi di sofferenze della banca ligure...

Salvataggio Carige - questa sera riunione del Consiglio dei ministri : Sarà incentrato sul caso Carige il Consiglio dei ministri convocato per le ore 21 di questa sera. Lo si apprende da fonti di Governo. In mattinata il ministro dell'Economia Giovanni Tria aveva ricevuto i tre commissari straordinari della banca commissariata a sorpresa dalla Bce lo scorso 2 gennaio . All'incontro ha partecipato anche il direttore generale del ...

Carige - dal capitale alle nozze : i prossimi passi del Salvataggio : Il primo commissariamento di una banca italiana sottoposta alla Vigilanza europea della Bce è un atto che evidenzia, aldilà delle rassicurazioni formali, lo stato di emergenza in cui...

Banca Carige sotto i riflettori. Salta il piano di Salvataggio : Teleborsa, - C'è grande fermento in Banca Carige, dopo il mancato via libera dell'assemblea all'aumento di capitale da 400 milioni di euro per via delle perplessità della famiglia Malacalza , ...

Banche - perché il Salvataggio di Carige non rasserena il clima e solleva nuovi dubbi sulla solidità del sistema : Lungi dal rasserenare il clima, l’intervento del Fondo interbancario di tutela dei depositi e del suo cosiddetto “ramo volontario” a sostegno di Banca Carige, contribuisce ad alimentare la preoccupazione sullo stato di salute delle Banche e sulla loro capacità di tenuta a fronte di uno spread che si colloca ormai stabilmente al di sopra di quota 300. Lo dimostra ancora una volta l’andamento dei titoli bancari in Borsa all’indomani del via libera ...

Carige - dopo il piano di Salvataggio il titolo non riesce a fare prezzo in Borsa. Calo teorico del 48% : ... evidenzia Boccia invitando a stare 'molto attenti perché l'incremento dello spread e l'attacco alle banche può comportare un elemento di credit crunch che poi arriva a dare problema all' economia ...