Prato | finge di voler comprare una Porsche e la ruba mentre la sta provando

fanpage

: posso provarla ? - telemontecatini : posso provarla ? - NotiziediPrato : Finge di voler acquistare una Porsche e la ruba sotto gli occhi del concessionario: l'auto ritrovata grazie al gps… -

(Di martedì 8 gennaio 2019) Il colpo è andato in scena lunedì sera intorno alle 19 ae non è la prima volta che in città si verifica un episodio simile. Fortunatamente, grazie al gps installato sulla vettura, la polizia stradale ha rintracciato l’auto un'ora dopo il furto. Del ladro che aveva finto dila macchina, però, nessuna traccia.