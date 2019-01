Il nuovo capitolo di Call of Duty avrà la campagna single player?

Pallanuoto femminile - Final Six Coppa Italia 2019 : la fine del dualismo Padova-Catania. Roma e Rapallo per scrivere un nuovo capitolo : Certo, si sapeva che le semiFinali della Coppa Italia di Pallanuoto femminile sarebbero state equilibrate, ma che cadessero entrambe le teste coronate di Padova e Catania forse era difficile da prevedere, eppure bisogna abituarsi alla nuova dimensione, con la fine del dualismo tra patavine ed etnee e quattro squadre sullo stesso livello per la conquista dei trofei nazionali, con l’arrivo di Roma e Rapallo sullo stesso piano delle prime ...

Alien : l'account Twitter ufficiale potrebbe suggerire un nuovo capitolo della serie - Alien Blackout in arrivo? : Stando a quanto possiamo vedere sull'account Twitter ufficiale di Alien, riporta DSOgaming, è stato condiviso un teaser di un nuovo progetto.Naturalmente non possiamo che domandarci se si tratti di Alien Blackout, gioco che 20th Century Fox ha già registrato e di cui dunque tutti ci aspettiamo un annuncio ufficiale.Per quel che possiamo vedere, il nuovo titolo si focalizzerà sulla storia di Amanda Ripley, per cui si tratta di un prequel o sequel ...

nuovo capitolo di Call of Duty all’orizzonte - quale direzione per la serie? : È senza ombra di dubbio un momento storico molto particolare per la serie Call of Duty. L'ultimo capitolo, approdato sugli scaffali soltanto una manciata di mesi fa, ha rappresentato un punto di svolta per l'intera saga: abbandonati totalmente i lidi single player, Activision – in collaborazione con i ragazzi di Treyarch – ha voluto orientarsi esclusivamente verso le dinamiche ludiche multigiocatore, sfruttando anche la grandissima attrattiva ...

Secondo un rumor - Assassin's Creed Adder potrebbe essere il nuovo capitolo della saga ambientato nell'antica Roma : Secondo alcuni rumor, il prossimo episodio di Assassin's Creed sarà intitolato Assassin's Creed Adder e porterà il giocatore nell'antica Roma. Come riporta TNM, l'utente Reddit AnonymousLeaker2020 ha infatti condiviso sul noto portale un'immagine tratta dal presunto gioco e Secondo le informazioni attualmente disponibili dovrebbe essere pubblicato nel 2020. Assassin's Creed Adder narra la storia di Amunet (Aya) alle prese con l'arduo compito di ...

Biathlon - Coppa del Mondo Nove Mesto 2018 : nuovo capitolo della saga Fourcade vs Boe. Gli azzurri vogliono crescere : Martin Fourcade contro Johannes Thingnes Bø oppure Johannes Thingnes Bø contro Martin Fourcade. Comunque la vediamo sono sempre loro a dividersi il palcoscenico della Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019. Al momento è il norvegese a condurre 3-2 nel computo dei successi stagionali: la sprint, l’inseguimento a Pokljuka (Slovenia) e la sprint ad Hochfilzen (Austria) con il marchio del 25enne nativo di Stryn, mentre il sette volte vincitore ...

Mortal Kombat 11 : ecco il trailer d’annuncio del nuovo capitolo della saga! : Questa mattina, prima dell’alba, è stato annunciato Mortal Kombat 11 durante la cerimonia dei The Game Awards 2018. Il nuovo capitolo del leggendario picchiaduro è stato mostrato con un trailer ed una data di uscita: 23 aprile 2019. Il debutto del gameplay del nuovo capitolo della saga avverrà durante l’evento Mortal Kombat 11: La Rivelazione, una celebrazione della community di affezionati e avrà luogo il 17 gennaio 2019 a Los ...

Pogba-Mourinho - nuovo capitolo. Il francese attacca lo Special : POGBA MOURINHO, ALTRE POLEMICHE- Non accenna a placarsi la telenovela che si sta svolgendo all’interno dello spogliatoio del Manchester United. I rapporti tra Mourinho e Pogba sono ai minimi storici: da agosto in avanti è stato un continuo di accuse reciproche, strigliate e dichiarazioni più o meno pubbliche che hanno contribuito a creare tensione all’interno […] L'articolo Pogba-Mourinho, nuovo capitolo. Il francese attacca lo ...

“Azzerati i vertici del Consiglio Superiore di Sanità” - nuovo capitolo “della guerra alla scienza” : “In un solo giorno, due nuovi capitoli della guerra alla scienza da parte di Lega e Movimento 5 Stelle”: lo ha dichiarato Giordano Masini di +Europa. “Dopo la rimozione improvvisa e inspiegabile di Roberto Battiston dall’incarico di presidente dell’Agenzia Spaziale, il Governo azzera i vertici del Consiglio Superiore di Sanità“. “‘Siamo il Governo del Cambiamento’, ha detto la ministra della ...

Battlefield 5 : ecco il nuovo trailer di Overture - il primo capitolo della serie di DLC Tides of War : Domani è il grande giorno di Overture, il primo di una serie di contenuti aggiuntivi per Battlefield 5 che saranno introdotti gratuitamente nello sparatutto sviluppato da DICE nell'ambito dell'iniziativa Tides of War.Il DLC, anticipato oggi da un nuovo trailer riportato da VG24/7 e che trovate all'interno della notizia, segnerà l'arrivo della nuova Storia di Guerra "The Last Tiger", che seguirà le vicende di un comandante alla guida di un carro ...

Formula 3 - Sophia Floersch torna a casa 'Ora un nuovo capitolo' : Sono ancora sopraffatta da tutto il sostegno che ho ricevuto da voi fan di ogni parte del mondo - ha scritto Sophia facendo poi esplicito riferimento al modo 'miracoloso' in cui è scampata al ...

'Deutschland '86' su Sky Atlantic il nuovo capitolo della serie : In piena crisi economica, la DDR teme il possibile abbandono di Mosca, che sta riorganizzando la propria struttura politica e sociale con la Perestrojka. L'ultima speranza di Martin Rauch di ...

Macron a Berlino : Ue apra nuovo capitolo : "Troppe potenze cercano di dividerci.La nostra vera forza è l'unità" per "non lasciare andare il mondo alla deriva".

Macron a Berlino : Ue apra nuovo capitolo : 17.07 Nell'Europa "si deve aprire un nuovo capitolo". Così il presidente francese Macron,al Bundestag tedesco,commemorando le vittime della Grande Guerra. "Bisogna costruire una moderna,democratica,efficiente sovranità",dice Macron. "L'Ue non fu concepita per sfide come la digitalizzazione,il cambiamento climatico,l'immigrazione", compiti da assolvere "tenendo alti i valori europei" e "rafforzando la sovranità europea". "Troppe potenze ...

Macron - aprire nuovo capitolo - per sovranità Ue moderna : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve