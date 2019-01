Il comparto viaggi e intrattenimento si muove in lieve rialzo | +0 | 54%

Modesto recupero per il comparto viaggi e intrattenimento - +0 - 43% - : Andamento moderato per il settore viaggi e intrattenimento , che si muove in lieve rialzo rispetto alla chiusura di ieri, facendo meglio del comparto viaggi e intrattenimento europeo che viaggi a ...

Giornata in tenuta per il comparto viaggi e intrattenimento - +0 - 61% - - notevole balzo in avanti per Juventus : Si muove in territorio positivo il settore viaggi e intrattenimento, che prende il via in moderato rialzo rispetto alla vigilia, performando molto meglio del comparto viaggi e intrattenimento europeo ...