Gascoigne ancora nei guai | accusa di violenza sessuale

(Di martedì 8 gennaio 2019) Non c’è pace per Paul, l’ex calciatore della Lazio sarà processato perin relazione ad un episodio accaduto la scorsa estate, quando tentò di baciare in treno una donna senza il suo consenso. Gazza oggi si è presentato dinanzi alla Teesside Crown Court di Middlesbrough, nel nord-est dell’Inghilterra, dichiarandosi non colpevole. L’avvocato diha detto alla corte che un buon numero di testimoni confermeranno “della sua propensione a baciare le persone senza intenti di natura”.“Sono preoccupato per queste cose, sono spaventato”, avrebbe dettoal giudice Simon Bourne-Arton.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articoloneidisembra ...