Ambiente | nuove tecnologie al World Future Energy Summit

Ambiente - il Ministro Costa : istituite 92 nuove aree protette nel Mezzogiorno : Il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha firmato ieri sera i decreti per l’istituzione di 92 nuove aree protette: si tratta di Zone di speciale conservazione (Zsc) in Molise, Abruzzo, Puglia e Basilicata. Nello specifico, 24 sono in Puglia (tra le quali le Isole Tremiti e la Foresta Umbra), in Molise ce ne sono 25 (tra cui le foci del Tringo e del Biferno), 42 in Abruzzo (tra cui il Lago di Scanno, il Sirente-Velino, il Monte ...