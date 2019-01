Sea Watch | offerte e trattative | cosa succede adesso?

Giuseppe Conte - il retroscena su migranti e Sea Watch : "Non solo donne e bambini" - bomba su Matteo Salvini : Non solo donne e bambini. Giuseppe Conte rilancia sulla Sea Watch dopo l'apertura, imprevista di Luigi Di Maio. Un retroscena del Corriere della Sera riferisce del grande impegno di Palazzo Chigi per risolvere la questione dei 49 migranti bloccati da 17 giorni nelle acque di Malta sulla nave della O

Sea Watch - Conte valuta accoglienza di 15 migranti - : Oltre a bimbi e donne anche i mariti verrebbero accolti. Lo riferisce il Corriere della Sera. L'offerta sarebbe in linea con la posizione tenuta finora dal governo, in quanto i porti italiani ...

La situazione a bordo della Sea Watch - dopo 16 giorni : dopo 16 giorni in mare la dignità, dalla Sea Watch 3, la nave della ong olandese che ha tratto in salvo 32 migranti, e che insieme all'imbarcazione di Sea Eye con a bordo 17 persone, è ferma nelle acque territoriali maltesi in attesa di ricevere il permesso di attraccare un un porto, lanciano un appello. La portavoce Giorgia Linardi e il medico di bordo Frank Doerner fanno il quadro di quello che accade a bordo e di ...

Sea Watch : migranti "disperati e tristi" : 22.00 La situazione è "instabile, cresce il livello di stress",dice il medico della nave Sea Watch,ora vicino a Malta con a bordo 32 migranti salvati 16 giorni fa. Serve "una risposta dalla comunità europea per una giusta distribuzine delle persone a bordo", ha aggiunto. "Disperati e depressi dormono in 32 in una stanza,tra cui 4 donne e 3 bambini. E non c'è cibo adatto ai piccoli. Tre migranti avevano cominciato lo sciopero della fame e ...

Sea Watch - appello del Papa. Salvini 'Porti chiusi - rispondo a italiani non a vescovi e cantanti'. Di Maio 'Decide l intero governo' : Dopo i vescovi , arriva l'appello di Papa Francesco a favore dei 49 migranti a bordo della Sea Watch e Sea Eye, le navi delle ong che da giorni attendono di sbarcare in qualche porto del Mediterraneo. ...

MIGRANTI Sea Watch - SALVINI "ZERO SBARCHI - GIÀ DATO"/ Toninelli "lezione a Ue" : Ong "non separare famiglie" : MIGRANTI Sea WATCH e Sea Eye, SALVINI: 'zero SBARCHI, già dato'. Ultime notizie, Toninelli con Di Maio: l'appello del Papa per ora non smuove

Medico Sea Watch - situazione instabile : ANSA, - ROMA, 6 GEN - La situazione a bordo "diventa ogni giorno più instabile e cresce il livello di stress". Lo dice Franck Dorner, Medico della Sea Watch, che si trova vicino Malta con a bordo 22 ...

Sea Watch - Salvini : "Quanti ne accogliamo? Zero - abbiamo già dato" - : Il ministro dell'Interno su Facebook è tornato sul caso delle navi con 49 migranti bloccate in mare. Intanto Di Maio: "Decide l'intero governo. Donne e bambini vanno tutelati". Toninelli: "Non ho ...

Sea Watch - Di Maio : "Su sbarchi decide intero Governo - mai sentito dire di no a donne e bambini" : 'Io penso che queste due imbarcazioni che sono così vicine alle coste maltesi debbano sbarcare a Malta. Dobbiamo fare pressione affinché si facciano sbarcare lì prima possibile. Poi per dare uno ...

Sea Watch - appello del Papa. Salvini insiste 'Porti chiusi - rispondo a italiani non a vescovi'. Di Maio 'Decide l intero governo' : Dopo i vescovi , arriva l'appello di Papa Francesco a favore dei 49 migranti a bordo della Sea Watch e Sea Eye, le navi delle ong che da giorni attendono di sbarcare in qualche porto del Mediterraneo. ...

Sea Watch - Autorità La Spezia : ‘Porto non è chiuso - non c’è il decreto del ministero’ Toninelli : ‘Non serve - Italia non coinvolta’ : L’Autorità portuale del Mar Ligure Orientale sfida il ministero dei Trasporti. “Da semplice cittadina, anzi, da essere umano, penso sia vergognoso e incredibile che non si riesca a trovare una soluzione per risolvere la terribile situazione di queste persone – scrive la presidente Carla Roncallo in un comunicato in cui risponde all’appello lanciato da alcuni consiglieri della Spezia per aprire il porto spezzino alle navi di Sea ...

Sea Watch - Salvini : 'Quanti ne accogliamo? Zero - già dato...' : Secondo il ministro dell'Interno le Ong non hanno obbedito a indicazioni precise impartite. E Toninelli ammonisce: autorità portuali non travalichino - Ancora una volta la linea del governo italiano ...