Napoli | riparte la corsa alla Juve | Insigne guida l' assalto alla Coppa

Lautaro Martinez beffa il Napoli e l'Inter riparte : Un guizzo di Lautaro Martinez in pieno recupero consente al l'Inter di battere il Napoli per 1-0 nel posticipo della 18esima giornata di Serie A. Con questo risultato i nerazzurri consolidano il terzo ...

Live Inter- Napoli 0-0 Si riparte - nessun cambio : Il big match della 18esima giornata di campionato va in scena a San Siro nella sera di Santo Stefano, e vede di fronte l'Inter, ancora scossa dalla sospensione disciplinare di Nainggolan e dal...

Maran : «Affrontiamo il Napoli ripartendo dal gol di Sau» : In conferenza stampa Rolando Maran, tecnico del Cagliari, presenta il match contro il Napoli in conferenza stampa. Le sue dichiarazioni più significative: «Domani dobbiamo ripartire da un’immagine: la gioia successiva al gol di Sau. Quel tipo di emozione ci deve dare la spinta per giocare contro il Napoli, solo con quell’unità possiamo superare tutti i gap tra noi e le nostre avversarie». Il Napoli secondo Maran: «Parliamo di una ...