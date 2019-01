L' ex CT su Ramsey | ' Juve | è al top! Ma occhio al ruolo'

Juventus-Ramsey - una mediana d'oro : Leggi l'articolo completo sull'edizione del Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola Juve e Napoli, tutte le scadenze contrattuali Ronaldo mostra i muscoli

Ramsey-Juve - è solo questione di tempo : TORINO - Il 'se' sta diventando una questione sempre più teorica riguardo al passaggio di Aaron Ramsey dall' Arsenal alla Juventus . Anzi, una questione ormai quasi del tutto teorica, fatta eccezione ...

Juventus - Ramsey in arrivo : le caratteristiche tecniche : Juventus Ramsey – La corsa in solitaria in campionato, a +9 dalla seconda Napoli, non ferma le ambizioni della Juventus di Allegri. I bianconeri infatti, si stanno preparando ad un mercato stellato fatto di tante occasioni. La prima? Aaron Ramsey. I bianconeri vogliono anticipare la concorrenza del Psg, ma anche di Real e Bayern, per il centrocampista […] L'articolo Juventus, Ramsey in arrivo: le caratteristiche tecniche ...

LIVE Calciomercato oggi - trattative 5 gennaio in DIRETTA : Napoli - Kouamé è vicino. Inter-Godin - quasi fatta. Juventus-Ramsey ai dettagli : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale (oggi sabato 5 gennaio). La finestra di riparazione è incominciata a spron battuto e sono già arrivati i primi colpi importanti, l’Inter è scatenata e ha siglato un biennale con Godin ma è anche sulle tracce di Branzao e Lincoln, due baby fenomeni brasiliani. La Juventus è alle strette finali per accaparrarsi le prestazioni di Ramsey che dovrebbe arrivare in estate, tutte ...

Juve - non solo Ramsey : c'è anche Pobga. Sarà un centrocampo super : TORINO - L'idea che si aggira nelle segrete stanze Juventine è quella di una rivoluzione copernicana da allestire in mezzo al campo. Perché l'arrivo di Aaron Ramsey dall'Arsenal non esclude quello di ...

LIVE Calciomercato oggi - trattative 5 gennaio in DIRETTA : Inter scatenata - arriva Godin. Juventus - Ramsey a un passo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale (oggi sabato 5 gennaio). La finestra di riparazione è incominciata a spron battuto e sono già arrivati i primi colpi importanti, l’Inter è scatenata e ha siglato un biennale con Godin ma è anche sulle tracce di Branzao e Lincoln, due baby fenomeni brasiliani. La Juventus è alle strette finali per accaparrarsi le prestazioni di Ramsey che dovrebbe arrivare in estate, tutte ...

Calciomercato : Juve su Ramsey e Trincao - Milan corre ai ripari : L'ultima, in ordine di tempo, arriva dal Barcellona, pronto a mettere sul piatto addirittura 120 milioni: il Napoli perderebbe uno dei migliori difensori al mondo, ma con quella cifra potrebbe ...

Juve - Viviano : 'Ramsey? E' perfetto per Allegri' : Emiliano Viviano , prossimo portiere della Spal, ha parlato alla Gazzetta dello Sport di Aaron Ramsey, suo ex compagno di squadra all'Arsenal e ormai a un passo dalla Juventus sul mercato. Queste le sue parole: 'Gli inglesi lo chiamano giocatore box-to-box, gioca in tutti i ruoli:...

Calciomercato Serie A - giornata caldissima : Ramsey-Juve ok - De Paul ‘no’ alla Roma - Udinese e Bologna si rafforzano : Il Calciomercato si accende in Serie A, diverse trattative sono entrate nel vivo, altre invece sono già divenute ufficiali come il doppio colpo del Bologna Juventus sempre più vicina ad Aaron Ramsey, centrocampista di proprietà dell’Arsenal e in scadenza di contratto a giugno. Il gallese ha preferito la corte della ‘Vecchia Signora’ a quella del Paris Saint Germain che avrebbe offerto un contratto economicamente più ...

Aaron Ramsey a un passo dalla Juventus. E per i bookmaker Milan-Morata ancora possibile : Soriano e Sansone al Bologna, Paquetà al Milan e Muriel alla Fiorentina: dopo le prime ufficialità giunte in questa finestra invernale di calciomercato (iniziata lo scorso 3 gennaio e che finirà il 31 alle ore 20) continuano i grandi movimenti delle squadre di Serie A in vista della ripartenza del campionato, il 19 gennaio, con la 20a giornata. Juventus – Aaron Ramsey a un passo dalla Juventus di Massimiliano Allegri. Sul centrocampista ...

Calciomercato Juventus - non solo Ramsey : sorpresa in difesa : Calciomercato Juventus- La Juventus si prepara a recitare una parte d’assoluta protagonista in vista dell’imminente sessione di mercato invernale. Mercato di gennaio già entrato nel vivo. I bianconero, come noto, avrebbero già raggiunto l’accordo con Ramsey per il passaggio in bianconero in vista della prossima sessione di mercato estiva. Tuttavia Paratici potrebbe mettersi a lavoro […] L'articolo Calciomercato Juventus, ...

Calciomercato Juve - il tuttocampista Ramsey : cosa guadagnerebbe la squadra di Allegri? : Nuovo colpo a parametro zero pronto per essere chiuso, nel futuro di Aaron Ramsey c'è la Juventus. Il centrocampista gallese è in scadenza di contratto con l'Arsenal e a giugno si libererà a zero e ha ...

Juventus - il tuttocampista Ramsey : cosa guadagnerebbe la squadra di Allegri? : Nuovo colpo a parametro zero pronto per essere chiuso, nel futuro di Aaron Ramsey c'è la Juventus. Il centrocampista gallese è in scadenza di contratto con l'Arsenal e a giugno si libererà a zero e ha ...

Juventus - Ramsey a un passo : il Psg è ormai superato : L'ultimo indizio arriva dai bookmaker: secondo Agipronews, l'agenzia di stampa che si occupa di scommesse, ci sono buone possibilità che Aaron Ramsey diventi un giocatore della Juventus, perché la ...