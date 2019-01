Formula 1 | Niki Lauda è ricoverato a Vienna in terapia intensiva

oasport

(Di domenica 6 gennaio 2019) Brutte notizie per la1 dall'Austria, come riportato dal giornale 'Kronen Zeitung'. Il tre volte iridato, che in estate era stato sottoposto a un delicato trapianto di polmone, è nel reparto didell'ospedale AKH dia causa di una grave influenza contratta nel periodo delle festività natalizie.Ritorno nello stesso ospedale, l'Allgemeinen Krankenhaus, nel quale era statotre mesi dopo l'operazione: il quasi 70enne presidente non operativo della Mercedes aveva trascorso le festività di fine anno in famiglia ad Ibiza.