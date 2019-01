Nord e autonomia La secessione dei redditi a spese del Sud

Primo ok del Cdm/ L'autonomia del Nord toglie ruolo a Roma : La 'secessione del ricco Nord ' avanza, apparentemente con il pieno consenso di Lega e 5Stelle. Certo, il Consiglio dei Ministri di ieri non ha approvato nessun documento ufficiale sull' 'autonomia ...

Economia : Carfagna - FI - a 'Il Mattino' - l'autonomia del Nord sia un'opportunità per il Sud : Roma, 04 dic 09:05 - , Agenzia Nova, - La vicepresidente della Camera dei deputati, Mara Carfagna , FI, , in un suo intervento su "Il Mattino" scrive che autonomia significa maggiore... , Res,

La nuova Lega non piace agli imprenditori del Nord : 'Noi vogliamo l'autonomia' : I vertici della Lega sanno benissimo del rischio di rimostranze e proteste e per questo, riporta Repubblica, stanno disertando diversi eventi organizzati per lo più dal mondo delle imprese. Per ...