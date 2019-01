Giappone | asta record al mercato del pesce | tonno venduto a 2 | 7 milioni

meteoweb.eu

: Giappone: asta record a mercato del pesce, un tonno venduto a 2,7 milioni di euro - Agenzia_Italia : Giappone: asta record a mercato del pesce, un tonno venduto a 2,7 milioni di euro - armandodbl : RT @Agenzia_Italia: Giappone: asta record a mercato del pesce, un tonno venduto a 2,7 milioni di euro - StaserasolounTG : RT @Agenzia_Italia: Giappone: asta record a mercato del pesce, un tonno venduto a 2,7 milioni di euro -

(Di sabato 5 gennaio 2019) Alla tradizionale primaannuale deldeldi Tokyo, unrosso è statoal prezzodi 2,7di euro (333,6di yen). Il prezzo dell’esemplare di 278 chili (a 9.700 euro al chilo), catturato al largo della costa settentrionale di Aomori, è il più alto pagato per unnelcentrale di Tokyo dal 1999. Ad aggiudicarsi l’esemplare è stato il magnate del sushi, Kiyoshi Kimura, che gestisce la famosa catena di Sushi Zanmai. Kiyomura è stato il miglior offerente in 7 delle prime 8 aste dell’anno che si sono tenute dal 2011: suo ilprecedente del 2013, quando pagò circa 1,2di euro per unL'articoloaldela 2,7Meteo Web.