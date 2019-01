Freddo polare in tutt’Italia - nevicate residue al Sud : Cosenza piomba a -7 - 3°C - tanta neve in Sicilia - Appennino seppellito [FOTO e DATI] : L’ondata di Freddo polare continua a far battere i denti a tutto il Centro/Sud Italia. Fa Freddo anche al Nord, con picchi di -7°C in pianura Padana e gelate diffuse, ma sono molto più significative le minime raggiunte stamattina nelle Regioni meridionali e soprattutto in Calabria e Sicilia, in modo particolare nelle aree delle due Regioni in cui non ci sono state nuvole quindi s’è verificato il fenomeno dell’inversione termica ...

Freddo polare anche al Centro/Nord - temperature glaciali in Toscana : -12°C nelle colline del Chianti - -6°C sulle coste [DATI] : Mentre l’ondata di maltempo sta colpendo soprattutto il Sud Italia con forti nevicate fin sulle coste, al Nord splende il sole ma fa un Freddo polare molto intenso. Le temperature minime di stamattina hanno raggiunto valori clamorosamente bassi in tutto il Centro/Nord e soprattutto in Toscana, dove spiccano i -12,2°C di Chiusdino, un piccolo comune che sorge ad appena 290 metri sul livello del mare tra la Valle della Merse e le colline ...

Bufere di Neve e Freddo polare - al Sud è una notte da lupi : -14°C in Sila - iniziano a imbiancarsi anche le coste [FOTO LIVE] : 1/14 Campobasso ...

Freddo polare - emergenza neve al Sud : Appennino sommerso - un morto e traffico in tilt. Domani bufere anche a Napoli - Palermo - Bari - Catania - Messina e Taranto : 1/49 Altamura ...

Previsioni Meteo - Gennaio 2019 inizia con il grande ruggito dell’Inverno : Freddo polare al Sud - tanta neve fin sulle coste [MAPPE] : 1/52 ...

Brrrr - che Freddo al Nord! Risveglio polare in pianura Padana - temperature minime fino a -8°C! : Risveglio polare stamattina in pianura Padana: le temperature minime sono piombate per la prima volta in stagione ben al di sotto dello zero in modo diffuso su tutto il territorio padano, e in modo particolare nelle zone dell’Emilia Romagna imbiancate dalla nevicata di ieri, dove l’effetto albedo ha ulteriormente spinto verso il basso la colonnina di mercurio. Ecco le minime più significative di stamattina in pianura Padana: -8,2°C a ...

Venti di burrasca da nord a sud - poi arriva il Freddo polare : Domani l'Italia sarà sferzata da forti Venti, a partire da martedì invece ci sarà un nuovo calo termico

Maestrale a 100 all'ora e Freddo polare : (AdnKronos) - Weekend dell'Immacolata, freddo polare. Una perturbazione di origine nordeuropea riuscirà infatti a scalfire l’alta pressione, provocando un veloce peggioramento del tempo. Oltre a portare veloci piogge che dal Nordest si estenderanno al Centro-Sud, la perturbazione attiverà venti di M

Maestrale a 100 all'ora e Freddo polare : AdnKronos, - Weekend dell'Immacolata, freddo polare. Una perturbazione di origine nordeuropea riuscirà infatti a scalfire l'alta pressione, provocando un veloce peggioramento del tempo. Oltre a ...

Maestrale a 100 all'ora e Freddo polare : Weekend dell'Immacolata, freddo polare . Una perturbazione di origine nordeuropea riuscirà infatti a scalfire l'alta pressione, provocando un veloce peggioramento del tempo . Oltre a portare veloci ...

Previsioni meteo - dal 10 dicembre si attende il Freddo polare : probabile neve in arrivo : Emergono tante notizie giornalmente sul meteo, soprattutto in questo primo assaggio d'inverno: a partire dalla prossima settimana infatti le Previsioni meteo potrebbero riservarci il primo vero banco di prova di freddo, perché da lunedì 10 dicembre, l'aria fredda dovrebbe giungere sulla nostra penisola direttamente dal circolo polare artico. Secondo quanto riferito dal noto sito Il meteo.it, infatti, già per il weekend del ponte dell'Immacolata, ...