UK | frena la crescita della massa monetaria M4

Bankitalia taglia stime su crescita - nel 2018 Pil frena a +0 - 9% : Roma, 14 dic., askanews, - La Banca d'Italia rivede al ribasso le previsioni sulla crescita economica, che nel 2018 dovrebbe frenare a +0,9% rispetto al +1,5% dell'anno scorso. Secondo le 'Proiezioni ...

Auto - frenata delle immatricolazioni a novembre e da inizio anno la crescita è solo dello 0 - 6% : ... a frenare le immatricolazioni è stato il nuovo sistema di omologazione WLTP entrato in vigore a settembre, il rallentamento degli indici economici in area Euro e la dinamica dell'economia mondiale «...

Confcommercio : impossibile raggiungere target crescita 2018 - economia in forte frenata : L'economia italiana è in forte frenata e Confcommercio ritocca nuovamente al ribasso le proprie stime. Il 2018 dovrebbe andare in archivio con in tasso di espansione dello 0,9% del Pil rispetto al +1,1% ...

"Le tute della Formula Uno vanno forte all'estero. Ma non frenate la crescita" : Ci sono due stabilimenti alle porte di Torino, tra Volpiano e Leinì, che custodiscono una galleria di tesori preziosa per ogni appassionato di velocità e corse: è la Sparco, acronimo Società ...

Eurozona - frenano crescita e occupazione : 13.28 Nell'area euro, la crescita economica e l'occupazione sono in rallentamento. Lo certifica Eurostat.Nel terzo trimestre, infatti, il Pil ha segnato un +0,2% a fronte del +0,4% del secondo trimestre. Il tasso di crescita su base annua è sceso al +1,6%, dal più 2,2% del trimestre precedente. L'occupazione segna un +0,2%, dopo il +0,4% del secondo trimestre, mentre la crescita annua scende all'1,3% dall'1,5 Sempre nel terzo trimestre, in ...

Crescita e occupazione frenano nell'area euro - in Italia calano : Roma, 7 dic., askanews, - Crescita economica e occupazione in rallentamento nell'area euro. Nel terzo trimestre, riporta eurostat con un aggiornamento dei suoi dati, il Pil ha segnato un aumento dello ...

Il Nord licenzia i gialloverdi : frenano una crescita del 2% : SPREAD Lo spauracchio che periodicamente minaccia l'economia italiana. Qui ad alimentare gli incubi degli imprenditori del Nord è intervenuta addirittura Milena Gabanelli, giornalista apprezzata dai ...

L’Istat certifica la frenata della crescita - rivisto al ribasso il Pil : +1 - 1% nel 2018 : L'Istat ha pubblicato il nuovo rapporto sulle previsioni del Pil per il 2018 e il 2019. Dall'analisi risulta che rispetto al 2017 ci sarà un rallentamento e la crescita del Pil quest'anno dovrebbe essere dell'1,1% mentre per il 2019 è previsto un aumento dell'1,3%. Dovrebbero aumentare invece l'occupazione e l'Inflazione.Continua a leggere

Istat rivede stime : frena la crescita : ... una crescita congiunturale nulla, che ha riflesso prevalentemente la fase di contrazione dell'attività industriale', osserva l'Istat nel report sulle Prospettive per l'economia italiana nel 2018-...

Bankitalia : nel Lazio primi segnali di frenata della crescita economica : distretti 14 giugno 2018 Intesa Sanpaolo: l'economia del Lazio consolida la ripresa, ma è a rischio frenata Esportazioni in calo Nel comparto industriale il fatturato si è moderatamente espanso e gli ...

Bankitalia : frena crescita economia Lazio : ANSA, - ROMA, 15 NOV - Rallenta la crescita dell'economia del Lazio nel primo semestre del 2018. Secondo la Banca d'Italia l'andamento è stato più favorevole per le imprese industriali e le aziende di maggiori dimensioni anche se la spesa per ...

Superindice Ocse segnala frenata generalizzata della crescita : Roma, 12 nov., askanews, - Segnali di rallentamento anche su tutta l'area Ocse a settembre, secondo il Superindice economico di settembre, con una dinamica di moderazione alla quale sfuggono ancora ...