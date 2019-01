Saviano a Salvini | “Smettila di fare il pagliaccio sulla pelle delle persone” Poi

Roberto Saviano contro Matteo Salvini : "Pagliaccio - basta propaganda sulla pelle degli ultimi" : "Mi rivolgo al ministro Matteo Salvini. Smetti di fare il pagliaccio sulla pelle delle persone", sbotta Roberto Saviano in un video su Twitter, commentando il caso degli immigrati che si trovano da giorni a bordo della Sea Watch e che ora sono fermi al largo di Malta. "Apri i porti", continua l'auto

Salvini - sopralluogo a piazza del Popolo : 'Alla faccia dei Saviano - dei Lerner e delle Pamele Anderson' : 'Ci siamo: il sole c'è, la piazza è bellissima, il palco è in montaggio e sarà pronto in serata. Mancate voi, nel senso che questa piazza domani sarà un mare di entusiasmo, energia, affetto, voglia di ...

Fabrizio Corona : "Salvini e Isoardi ancora insieme. Io e Saviano siamo simili culturalmente" : Non passa giorno che ogni apparizione o intervento di Fabrizio Corona sulla scena mediatica non faccia scalpore: nel corso della puntata di ieri di Un giorno da pecora, il programma condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro su RaiRadioDue, l'ex re dei paparazzi ha annunciato che domenica prossima presenterà da Massimo Giletti a Non è l'arena su La7 il suo nuovo giornale, Corona Magazine.Corona ha anticipato uno scoop su Matteo Salvini ed ...

Fabrizio Corona : «Salvini e Isoardi stanno ancora insieme. Io e Saviano? Culturalmente siamo simili» : Fabrizio Corona a ruota libera in radio ospite di Un Giorno da Pecora. «Il 16 dicembre presenterò da Giletti il mio giornale, un mensile online che si chiamerà ‘Corona Magazine’, e il 17 avrò uno scoop strepitoso su Matteo Salvini», ha detto l’ex paparazzo anticipando che sarà «su Salvini uomo che è uguale a dire Salvini politico: le due cose coincidono». Salvini e la Isoardi, secondo Corona, «stanno ancora insieme. Li ci sono ...

Saviano : Salvini parla a vanvera - è il più scarso del governo : "Salvini ha fatto un tweet mentre erano in corso degli arresti e, a quanto pare, qualcuno è riuscito a sottrarsi alla cattura. Alla legittima e motivata reprimenda di Spataro, Salvini risponde con una nota scomposta: 'Si candidi. Vada in pensione'". Lo scrive Roberto Saviano su Facebook, intervenendo nella vicenda che da alcune ore sta infiammando il dibattito social ed anche politico in merito alla presa di ...

Roberto Saviano : "Salvini con un tweet ha fatto una cazzata - è un fesso da temere" : "Salvini ha fatto un tweet mentre erano in corso degli arresti e, a quanto pare, qualcuno è riuscito a sottrarsi alla cattura". Roberto Saviano commenta su Facebook lo scontro tra il ministro dell'Interno e il procuratore di Torino, Armando Spataro e accusa: "Come è solito fare, non avendo conoscenze e argomenti, consapevole di aver fatto una enorme cazzata, invita al linciaggio, questa volta del procuratore Spataro". Lo scrittore ...

