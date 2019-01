I tracciati di DiRT Rally 2 0 avranno 150 diversi livelli di degrado

eurogamer

(Di venerdì 4 gennaio 2019) Codemasters ha da sempre inserito marcati elementi di realismo nei suoi titoli (basti pensare ai primi Operation Flashpoint) e sembra che con le cose non cambieranno col nuovo2.0, a tal proposito il Chief Game Designer Ross Gowing ha parlato deldeidurante un recente livestream.Come riporta Gamingbolt, il gioco prevederà ben 150di degradazione del manto stradale dei vari, la cosa importante è che ilvarierà in base alla composizione del terreno. Per esempio in presenza di asfalto sidannirispetto ad un terreno con ghiaia. Inoltre, qualche giorno fa sono emersi novità riguardo la modalità carriera che sarà molto simile a quella giù vista nell'originalee che prevederà 5 gradi più uno Master, si potrà utilizzare la propria vettura preferita ma l'IA nemica si adatterà al livello del giocatore....