Roma : in fiamme un altro autobus Atac : Anno nuovo problemi vecchi per la capitale: intorno alle 5 del mattino è andato a fuoco a Roma l’autobus Atac della linea 16 mentre era fermo al capolinea di via Costamagna, nel quartiere Tuscolano. Ancora in corso di accertamento le cause che hanno portato all’incendio del mezzo, le cui fiamme hanno poi avvolto anche sei auto che si trovavano nei paraggi. Per fortuna, non si registrano danni a persone e intanto l’azienda di trasporto ...

Negozio in fiamme a Roma - palazzo evacuato : Incendio in un Negozio di calzature al piano di terra di una palazzina di sei piani in via Giuseppe Sirtori in zona Portuense a Roma, VIDEO ,. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la ...

Roma - bus Atac in fiamme/ Ennesimo incendio : sei auto in sosta danneggiate : incendio bus Atac a Roma oggi, 3 gennaio 2019: danneggiate sei auto in sosta. Pd: 'Urgente occuparsi della manutenzione prima che ci scappi il morto'.

Capodanno a Roma - cassonetti in fiamme : cassonetti in fiamme nella notte di Capodanno a Roma. Decine gli interventi effettuati dai vigili del fuoco in varie zone della città nella zona sud

Capodanno : a Roma oltre 160 interventi dei vigili del fuoco - cassonetti in fiamme : Almeno 160 gli interventi eseguiti dai vigili del fuoco di Roma nella notte di Capodanno. Alta la percentuale di incendi, circa il 75%: colpiti soprattutto cassonetti di immondizia, depositi o scarichi all’aperto di materiali di scarto. I roghi hanno coinvolto anche almeno 15 auto e 6-7 appartamenti soprattutto nella periferia. Non si registrano feriti, stabili evacuati o viabilità interrotta. I pompieri della Capitale sono intervenuti ...

Decine cassonetti in fiamme a Roma : ANSA, - Roma, 1 GEN - Decine di cassonetti dei rifiuti in fiamme nella notte nella Capitale. Secondo quanto si è appreso dai vigili del fuoco, gli incendi dei secchioni si sono verificati in ...

Roma - cassonetti in fiamme nella notte : ANSA, - Roma, 30 DIC - Ancora cassonetti dei rifiuti in fiamme nella notte a Roma. Due secchioni sono andati a fuoco in via delle Repubbliche Marinare a Ostia nella tarda serata di ieri. Sul posto i ...

Roma - casa in fiamme al quartiere Flaminio : Un imponente incendio si è sviluppato all'interno di un appartamento al quarto piano di via Sacconi . Sul posto 3 automezzi dei vigili del fuoco, e un'ambulanza. I vigili del fuoco hanno sgomberato ...

Ncc a Roma - Di Maio col cappio tra le fiamme : Sale la tensione alla manifestazione degli Ncc a Roma. Un manichino con le fattezze di Luigi Di Maio è stato impiccato e poi bruciato in piazza della Repubblica durante la protesta dei noleggiatori ...

Roma - Natale tra i rifiuti : sacchetti sui marciapiedi e cassonetti in fiamme : Emergenza continua nella Capitale, da Nord a Sud, da Est a Ovest, sembra difficile trovare un quartiere che non sia messo in...

Camion in fiamme sulla A1 a Orte : 17 chilometri di coda in direzione Roma : Camion in fiamme sulla A1. Sono saliti a 17 i km di coda, con tendenza all'aumento, sulla A1 Firenze-Roma tra Orte e Magliano Sabina in direzione di Roma, a causa di un incidente in cui un autocarro, ...

Roma - BUS TURISTICO IN FIAMME AL COLOSSEO/ Video - ultime notizie : nessun ferito nell'incendio : ROMA, incendio bus TURISTICO davanti al COLOSSEO: in FIAMME l'openbus in un parcheggio, non ci sono feriti ma si è rischiata la tragedia