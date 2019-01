Un ( imbarazzante ) video muto. E Boldrini viene ?sbertucciata dai social : È veramente difficile trovare un aggettivo per definire il penultimo video di Laura Boldrini . Senza voler essere offensivi né eccessivamente cattivi, dopo aver visto e rivisto la performance social dell'ex presidente della Camera ci si chiede chi le abbia suggerito di prestarsi a un simile siparietto.Partiamo dalla cronaca. Tre giorni fa, prima di Capodanno, la Boldrini ha condiviso un video sulla sua pagina Facebook per spiegare "al netto della ...

Milan-Genoa - la difesa rossonera è imbarazzante : i rossoblu ne approfittano e pareggiano i conti [VIDEO] : Bakayoko sbaglia l’appoggio, Rodriguez non controlla e Romagnoli devia in porta il tiro-cross di Kouamé: il Genoa pareggia i conti a San Siro-- Un Milan imbarazzante subisce il pareggio del Genoa, i rossoblu sfruttano una frittata della difesa di casa e rimettono la situazione in equilibrio, grazie ad un autogol di Romagnoli. La responsabilità principale però è di Bakayoko, che perde una palla sanguinosa a centro area che permette a ...