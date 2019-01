Ora il Qatar fa cassa con gli alcolici

Hallgrimsson - il dentista più caro del mondo : allenava l'Islanda - Ora va in Qatar : Poca fortuna per l' Islanda al Mondiale in Russia, esordiente assoluta che al ritmo di Geyser-Sound aveva già conquistato l'Europa a Francia 2016. Solo un punto nel difficile gruppo D, pareggio ...

Qatar 2022 - un Mondiale rivoluzionario : aria condizionata negli stadi - gare d’autunno ad Orari mattutini e l’ipotesi 48 squadre : Qatar 2022 si candida ad essere uno dei Mondiali più rivoluzionari della storia centennale della competizione più amata dagli appassionati di calcio Qatar 2022 verrà certamente ricordato come uno dei Mondiali più rivoluzionari della storia del calcio. Ancora manca molto alla competizione Qatariota, ma già sta facendo molto discutere per diverse novità che come sempre creano scompiglio tra i tradizionalisti del mondo del pallone. Infantino ...

Qatar - con l'Italia rapporti di collabOrazione : Lo stesso Qatar che finanzia moschee e centri islamici per diffondere nel mondo e in Europa il morbo dell'integralismo islamico dove cresce il terrorismo che insanguina le nostre città. E' uno schifo,...

Crozza-Salvini innamOrato del Qatar : “Arabi? Basta che paghino. Qui per vendergli mitra italiani fatti dalle nostre mucche” : Nella puntata di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove Crozza nei panni esilaranti di un Salvini improvvisamente innamorato del Qatar: “Ho detto che non mi piace il Qatar? Pensavo che gli arabi fossero tutti sporchi, sudati, con i cammelli e le mogli cesse coperte dai teloni. Invece venendo qui ho scoperto che sono tutti sporchi, sudati, con i cammelli e le mogli cesse coperte dai teloni e pieni di soldi. Basta che ...