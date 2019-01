Max e la favola di Adamo ed Eva | Bon e Scimemi magic brothers

Max Gazzé - a Roma l'anteprima del tour per i vent'anni di 'La favola di Adamo ed Eva' : SCALETTA: "Etereo" "Vento d'estate" "Come si conviene" "Raduni ovali" "L'origine del mondo" "L'amore pensato" "Nel verde" "Comunque vada" "Due apparecchi cosmici per la trasformazione del cibo" "Casi ...

Scaletta e ingressi per i concerti Max Gazzè a Roma per La Favola di Adamo ed Eva : info utili e biglietti : I concerti di Max Gazzè all'Auditorium Parco della Musica inaugurano la stagione dei live che l'artista Romano ha voluto dedicare al suo album più celebre, quello con il quale ha dato una svolta alla sua carriera. Sul palco sarà quindi riproposto l'intera tracklist contenuta nel disco, con un ritorno al pop dopo il tour sinfonico che l'artista ha voluto dedicare ad Alchemaya. I biglietti per i concerti sono ancora in prevendita su ...

Max Gazzè - La favola di Adamo ed Eva tour-20 anni : da domani tre eventi unici a Roma : Correva l'anno 1998 quando uno dei più apprezzati cantastorie dei nostri giorni, Max Gazzè , raccontava con ironia la sua prima favola, quella di Adamo ed Eva, accompagnato da un basso che scandiva, ...

Max Gazzè - nuovo tour per i 20 anni dell'album più amato : «La mia Favola pop di papà e sognatore» : 'Non riuscivo a stare fermo a casa. Così, dopo i concerti in Europa per festeggiare i 20 anni di 'La Favola di Adamo ed Eva', ci ho preso gusto. Al punto da decidere di proseguire i live in Italia'. ...