Le previsioni in dati per il 2019

Meteo - il supercomputer per le previsioni che elabora i dati Ue sarà a Bologna : Riuscire a prevedere il Meteo con precisione grazie a supercomputer che elaborano, in tempo reale, dati che arrivano da ogni parte d’Europa: si fa già e, dal 2019, lo si farà anche in Italia, a Bologna, dove il Centro Europeo per le previsioni Meteorologiche a medio termine (ma l’acronimo con cui se ne parla tecnicamente è Ecmwf, l’organizzazione intergovernativa che in Europa si occupa di previsioni Meteorologiche a medio termine) porterà i ...