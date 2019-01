Bari | assalto a portavalori | bloccato da 2 camion in fiamme e aperto con una ruspa

Bari - assalto con furgoni in fiamme Portavalori sventrato con una ruspa Foto : I malviventi sono entrati in azione con due furgoni messi di traverso sulla carreggiata, e poi incendiati, per evitare la fuga del mezzo blindato. Subito dopo hanno spaccato le pareti corazzate dell’automezzo con una ruspa, impossessandosi di quanto era a bordo

Assalto con ruspa a furgone portavalori a Bari : Un Assalto a un furgone portavalori è stato compiuto questa mattina dopo le 7 sulla strada statale 96 tra Altamura e Bari in località 'Mellitto', una strada molto trafficata a quell'ora. Per ...

Bari - assalto con le ruspe a un portavalori sulla statale 96 : tir in fiamme e traffico deviato : Una rapina è stata compiuta verso le 7.30 ad un furgone portavalori dell'Ivri che stava percorrendo la statale 96, nei pressi di Mellitto nel Barese. Un commando armato ha bloccato il mezzo e per ...

Bari - assalto con le ruspe a un portavalori sulla statale 96 : tir in fiamme e traffico deviato : Commando armato in azione alle 7,30 all'altezza di Mellitto: bloccata la statale per Altamura. A fuoco a due mezzi pesanti messi lungo la carreggiata per rallentare l'arrivo dei carabinieri

Bari - assalto con furgoni in fiamme Portavalori sventrato con una ruspa : I malviventi sono entrati in azione con due furgoni messi di traverso sulla carreggiata, e poi incendiati, per evitare la fuga del mezzo blindato. Subito dopo hanno spaccato le pareti corazzate dell’automezzo con una ruspa, impossessandosi di quanto era a bordo