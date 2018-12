' Io e Higuain come Banfi e Aristoteles' | il Milan | Gattuso e la ' cura Canà'

Milan - Gattuso ‘L’Allenatore nel Pallone’ : “Higuain? Con lui ho fatto come Lino Banfi” : Simpatico paragone utilizzato da Gattuso nel post partita di Milan-Spal: l’allenatore rossonero equipara il suo lavoro con Higuain a quello di Lino Banfi con Aristoteles nel famoso film ‘L’Allenatore nel Pallone’ Diverse partite di digiuno, iniziate da quella maledetta gara contro la sua ex Juventus. Rigore sbagliato ed espulsione condita con rabbia e frustrazione: Gonzalo Higuain sembrava essersi inceppato. Tanta ...

Milan - Gattuso come Lino Banfi/ 'Higuain? Mi sono sentito come Oronzo Canà con Aristoteles' : Milan, Gattuso in versione Lino Banfi: "Higuain? Mi sono sentito come Oronzo Canà con Aristoteles". La confidenza di Ringhio

Higuain-Morata : ecco come e perché si può fare lo scambio : Ci sono delle operazioni di mercato che vanno avanti anche senza incontri, senza riunioni, senza che la trattativa vera e propria venga timbrata con una cena o una stretta di mano. Higuain al Chelsea ...

Milan - Crespo difende Higuain : "Criticarlo è come bestemmiare" : Higuain è in crisi ma in suo soccorso è arrivato un altro ex grande centravanti di Inter e Milan come il connazionale Hernan Crespo che ai microfon della Gazzetta dello Sport ha difeso il Pipita: '...

Moviola Serie A : Ceppitelli e Srna come...Higuain : NAPOLI-FROSINONE Ok il 4-0 di Milik. Capuano-mano è involontario Una passeggiata di salute per Manganiello. Gara più semplice non poteva esserci. Pensate: appena 17 falli fischiati, tre ammoniti, ma ...

Higuain e le polemiche arbitrali : al Milan come al Napoli non si sente tutelato - il Pipita ha notato differenze con la Juventus : Higuain avrebbe rivelato d’aver notato una differenza di trattamento al Milan ed al Napoli rispetto alle tutele ricevute in maglia Juventus Il Pipita Higuain è finito nella bufera per il suo comportamento durante la gara tra Milan e Juventus. Tanti gli episodi finiti nel mirino che hanno coinvolto Gonzalo. In primis il calcio di rigore inizialmente non assegnato da Mazzoleni, poi il mancato giallo a Benatia che avrebbe provocato ...

Higuain - rabbia e sospetti contro la Juve : poco tutelato come nel Napoli : LA RICOSTRUZIONE - Persone vicine al fuoriclasse argentino raccontano la sua frustrazione per il penalty sbagliato, si evince dalla ricostruzione fatta dalla Gazzetta dello sport. Ma allo stesso ...