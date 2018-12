Ci siamo disfatti di Dio?

Manovra - il ministro Tria : 'siamo soddisfatti. Modifiche all'Ires? Dettagli' : 'Sì, siamo soddisfatti'. Risponde così il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ai cronisti che gli chiedono un commento dopo che il governo ha incassato la fiducia sulla Manovra a Montecitorio. E sulle correzioni che si dovranno apportare sull'Ires, il ...

Manovra - il ministro Tria : 'siamo soddisfatti. Modifiche all'Ires? Dettagli' : 'Sì, siamo soddisfatti'. Risponde così il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ai cronisti che gli chiedono un commento dopo che il governo ha incassato la fiducia sulla Manovra a Montecitorio. E sulle correzioni che si dovranno apportare sull'Ires, il ...

Roma - Pallotta detta le regole : 'Non siamo soddisfatti - per chi non si impegna non ci sarà più posto' : Per questo Pallotta ha chiesto di fare quadrato, chiamando in causa tutte le componenti del mondo Roma: "Il nostro unico obiettivo è di migliorare in tutto quello che facciamo e ci lavoreremo tutti ...

Gatta : su piano buche abbiamo lavorato tanto - siamo soddisfatti : Roma – Margherita Gatta, assessora ai Lavori pubblici di RomaCapitale, e’ intervenuta a Radio Cusano Campus, nella trasmissione ‘Cosa succede in citta”, condotta da Emanuela Valente, sull’emendamento alla legge di Bilancio che prevede il coinvolgimento dell’esercito nel rifacimento delle strade della Capitale. Soddisfazione per la soluzione trovata. “siamo soddisfatti, un piano per il quale abbiamo ...

CONAI fa un bilancio della sua attività. Quagliuolo : "siamo soddisfatti" : Il Rapporto di Sostenibilità intitolato "Gli imballaggi nell'economia circolare" ha evidenziato che nel 2017 è stato avviato a riciclo il 67,5% dei rifiuti di imballaggio " acciaio, alluminio, carta, ...

Betis-Milan - Setién : “Soddisfatti del pareggio. Ora siamo ottimisti” : Betis-Milan, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervenuto in conferenza stampa, Quique Setién, tecnico del Betis, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando del pareggio interno in Europa League contro il Milan: “Credo che abbiamo fatto una buona partita. Primo tempo eccellente, i loro cambi nella ripresa ci hanno fatto male ma ci siamo riorganizzati e non credo […] L'articolo Betis-Milan, Setién: “Soddisfatti del pareggio. Ora ...