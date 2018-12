Ultras | azione in stile militareModalità anni di piombo Le carte

Inter - "Un'azione in stile militare" Gip convalida l'arresto di 3 Ultras : Il gip di Milano, Guido Salvini, ha convalidato l'arresto dei tre ultras dell'Inter in relazione all'assalto contro i van dei tifosi del Napoli durante il quale e' morto, travolto da un suv, uno dei leader del tifo organizzato di Varese, Davide Belardinelli. Per i tre ultras - Francesco Baj, 31 anni, Luca Da Ros, 21 anni, e Simone Tira, 31 anni - il magistrato ha disposto la custodia in carcere per il pericolo di inquinamento delle prove e la ...

Morte Daniele Belardinelli - i tre Ultras interisti restano in carcere/ Gip : 'Azione in stile militare' : La madre di Daniele Belardinelli auspica che il figlio venga lasciato riposare in pace: I tre ultras interisti restano in carcere.

Inter-Napoli - i 3 Ultras restano in carcere. Gip : “Azione di stile militare preordinata. C’è il concreto rischio di rappresaglia” : Gli ultras nerazzurri arrestati per l’agguato ai tifosi del Napoli restano in carcere. È questa la decisione del gip Guido Salvini dopo gli interrogatori di garanzia di sabato, nel corso dei quali due dei fermati hanno ricostruito quanto accaduto e uno di loro ha accusato Marco Piovella, un capo dei Boys, di aver organizzato la spedizione di Santo Stefano, durante la quale è morto Daniele Belardinelli, ultras varesino presente come alcuni ...

Morte tifoso Inter - la rivelazione di un Ultras arrestato : ‘sequestrato’ l’audio shock : Novità importanti sugli scontri avvenuti prima della gara Inter-Napoli e che ha portato alla Morte di un tifoso nerazzurro. Uno dei tre ultras dell’Inter arrestati ha fatto il nome dell’organizzatore del raid, un appartenente alla curva. La notizia arriva dall’avvocato difensore, Mirko Perlino, all’uscita dal carcere di San Vittore, dove il Gip Guido Salvini sta ascoltando i tre tifosi. Inoltre l’audio che ...

Ultras - il leghista Daniele Belotti verso la creazione di un gruppo interparlamentare di tifosi : “Leggi a favore dei supporter” : Un gruppo Ultras al parlamento. Un gruppo di diversi colori politici, ma unito da un credo: il tifo. È il progetto a cui sta lavorando un grande conoscitore delle curve, il deputato della Lega Daniele Belotti, con l’intenzione di riunire i parlamentari con un passato (e un presente) sugli spalti degli stadi o nelle aule giudiziarie a difenderli. Insomma, il rapporto tra politica (in particolare la Lega) e il mondo della tifoseria organizzata non ...

Clima caldo sabato a Marassi : da Ultras contestazione a Preziosi : 'La nostra pazienza verso i vertici societari è finita. Senza se e senza ma'. È iniziata la contestazione in casa Genoa da parte degli Ultrà della Gradinata Nord che criticano le ultime scelte del ...