Empoli-Inter 0-1 | decide un gol di Keita

Inter - Keita ripora la vittoria : 1-0 contro l'Empoli : Ritorna al successo l'Inter che regola di misura a domicilio uno sfortunato Empoli e continua la marcia dopo il successo ottenuto tre giorni fa contro il Napoli. Nerazzurri in campo con a sorpresa Keita al posto di Perisic, ma l'inizio della squadra di Spalletti è tutt'altro che scoppiettante. Icard

Serie A - l'Inter vince a 1-0 a Empoli grazie a Keita. Ok la Roma - pari per la Lazio : Dopo l'anticipo delle 12:30 che ha visto la vittoria con il brivido della Juventus sulla Sampdoria, la 19esima giornata di Serie A è proseguita con altre sette partite alle ore 15 con l'Inter di ...

Empoli-Inter - Spalletti : “Nainggolan mette troppe cose prima del calcio” : EMPOLI INTER Spalletti – Al termine del match vinto al Castellani contro l’Empoli il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti ha rilasciato queste dichiarazioni a Sky Sport. Vediamo cosa ha detto. -> Leggi anche Pagelle Empoli-Inter 0-1: highlights e tabellino del match Empoli Inter Spalletti commenta la partita “Abbiamo detto in precedenza – esordisce Luciano Spalletti ai microfoni […] L'articolo ...

Empoli-Inter 0-1 - Keita gol : Spalletti torna a vincere fuori casa dopo 2 mesi : Empoli-Inter 0-1, cronaca e tabellino Serie A, la classifica Tutte le notizie di Serie A Per approfondire

Keita-gol : Empoli-Inter 0-1 1-1 : il Torino ferma la Lazio La Roma risale | Classifica : Il capitano nerazzurro isolato e imbrigliato dalla manovra toscana: risolve il senegalese e i lombardi si confermano al terzo posto

Empoli-Inter 0-1 : basta Keita per chiudere l'anno in bellezza. Nainggolan di nuovo in campo : L'Inter batte l'Empoli per 1-0 in trasferta grazie a un gol di Keita. Nainggolan subentra nella ripresa. LEGGI LA CRONACA Ultimo aggiornamento: 16:55

Pagelle Empoli-Inter 0-1 : highlights e tabellino del match : Pagelle EMPOLI INTER 0-1 – Vittoria di fondamentale importanza per l’Inter che a Empoli passa per 1-0 e mette pressione in classifica al Napoli secondo. Non una gara brillante dei nerazzurri che però trovano i tre punti grazie ad una zampata nella ripresa di Keita: il senegalese, protagonista anche nel finale contro il Napoli, regala […] L'articolo Pagelle Empoli-Inter 0-1: highlights e tabellino del match proviene da Serie A News ...

Empoli-Inter 0-1 - le pagelle : Keita il migliore : Si è concluso poco fa il match del 'Castellani', tra Empoli ed Inter: il risultato ha visto il successo dei nerazzurri per 1-0, grazie al gol vittoria messo a segno da Keita Balde al 72'. Con questa vittoria, i nerazzurri salgono a trentanove punti, portandosi a meno due dal Napoli, in attesa del match che gli azzurri giocheranno in casa contro il Bologna alle ore 18. I toscani restano a quota sedici punti, a più tre proprio dai rossoblu, ...

Empoli-Inter 0-1 - le pagelle di CalcioWeb [GALLERY] : 1/10 Marco Bucco/LaPresse ...

VIDEO Empoli-Inter 0-1 Highlights : sintesi e gol della partita. Keita la risolve nel finale! : L’Inter ha sconfitto l’Empoli per 1-0 nel match valido per la 19^ giornata della Serie A 2018-2019, l’ultimo turno del girone d’andata. I nerazzurri hanno faticato a imporsi al Castellani e sono riusciti a risolvere la contesa al 72′ grazie a una bella rete di Keita Balde che ha trascinato gli uomini di Spalletti verso un nuovo successo dopo quello ottenuto contro il Napoli. Di seguito il VIDEO con i gol, gli ...

Empoli-Inter 0-1 - pagelle e tabellino : Empoli-Inter, 19ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Empoli-Inter 0-1 - Keita blinda il terzo posto Parma ko : la Roma risale : Il capitano nerazzurro isolato e imbrigliato dalla manovra toscana: risolve il senegalese e i lombardi si confermano al terzo posto

Serie A LIVE - i match delle 15 : Inter a Empoli - il Parma ospita la Roma : Serie A LIVE – Dopo il lunch match tra Juve e Sampdoria, continua il sabato di Serie A con le sette gare delle 15. Scontro salvezza al Bentegodi tra Chievo e Frosinone. L’Empoli, desideroso di tornare al successo, ospita l’Inter di Spalletti, che ritrova Nainggolan ma deve rinunciare a Perisic – infortunatosi nella rifinitura. All’Olimpico, la Lazio ospita il Torino di Mazzarri; l’squadra capitolina, la ...

Empoli-Inter - dalle 15.00 La Diretta Spalletti chiede continuità : Empoli ed Inter si affrontano quest'oggi al Castellani in una sfida estremamente delicata per entrambe le compagini: i toscani, reduci dalla secca sconfitta rimediata sul campo del Torino, vogliono i ...