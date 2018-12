wired

: Trump rivela su Twitter l’identità di alcuni Navy Seals - micheleiurillo : Trump rivela su Twitter l’identità di alcuni Navy Seals - demo_ddi : Trump rivela su Twitter l’identità di alcuni Navy Seals - MilanoCitExpo : Trump rivela su Twitter l’identità di alcuni Navy Seals #DipartimentoInnovazioneTecnologia -

(Di venerdì 28 dicembre 2018) Il presidente Donalde Melania visitano le truppe Usa in Iraq (Saul Loeb/Afp/Getty Images) Con un tweet di auguri alla nazione, il presidente degli Stati Uniti Donaldha apparentementeto posizione e identità delle squadre speciali deiin Iraq. Il 26 di dicembre, dopo la visita a sorpresa alle truppe americane stanziate nel paese mediorientale, il presidente ha caricato suun video che riassumeva i momenti salienti della giornata..@FLOTUS Melania and I were honored to visit our incredible troops at Al Asad Air Base in Iraq. GOD BLESS THE U.S.A.! pic..com/rDlhITDvm1— Donald J.(@realDonald) 26 dicembre 2018Il video mostra il presidente statunitense con quelli che sembrano essere i membri del Seal Team Five, i cui volti non sono stati oscurati. Con questa mossa il presidente e il suo team di comunicazione hanno ...