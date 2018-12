Palermo sommersa dai rifiuti | rimpalli di responsabilità Comune e Rap

Maltempo - casa sommersa dall'acqua in provincia di Palermo : tra i nove morti due bambini di uno e due anni : La tragedia nelle campagne di Casteldaccia dove due nuclei familiari si erano riuniti in un casolare. Tra le vittime un ragazzo di 15 anni , si è salvato solo il capofamiglia. Altri tre dispersi a Corleone e Vicari

Maltempo Palermo : auto sommersa dall’acqua in sottopasso a Bagheria - soccorsa coppia di anziani : Tratta in salvo a Bagheria (Palermo) una coppia di anziani: i due sono rimasti intrappolati in un sottopasso allagato, e l’auto era circondata dall’acqua. Sono stati soccorsi da due passanti, che li hanno fatti uscire dalla vettura, per poi portarli in un posto sicuro. Le condizioni di salute dei due anziani sono buone, anche se sono apparsi molto provati. Sono state le intense precipitazioni delle ultime ore a fare ...