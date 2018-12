Amos Oz morto Un combattente e un ribelle | serenità e tormento dell' essere israeliano

huffingtonpost

: Lutto nel mondo della cultura, è morto lo scrittore israeliano #AmosOz - Agenzia_Ansa : Lutto nel mondo della cultura, è morto lo scrittore israeliano #AmosOz - Corriere : Morto lo scrittore israeliano Amos Oz - Corriere : ?? È morto Amos Oz , uno degli scrittori israeliani più celebri e tradotti in tutto il mondo. Aveva 79 anni. Era ma… -

(Di venerdì 28 dicembre 2018) In tanti, in Italia, in Europa, nel mondo, hanno imparato a conoscere e ad amare Israele attraverso di lui. I suoi romanzi, il suo vissuto, le tragedie personali che avevano segnato la sua vita. Un Grande d'Israele. Questo è statoOz, spentosi oggi a 79 anni dopo aver combattuto una lunga battaglia, perdendola, con il cancro.Battaglia, sì. E tante ne ha combattute nella sua vita di romanziere, storico, intellettuale. Sempre appassionato, lucido, capace di emozionare e far riflettere. In lui c'era una forza interiore straordinaria: Forza, cioè "Oz", in ebraico: il cognome che aveva scelto abbandonando quello originario, "Klausner". Se c'è uno scrittore che ha saputo intrecciare il vissuto personale con la non meno sofferta storia d'Israele, questo narratore èOz. La sua, come quella del Paese che ha amato, per il quale ha combattuto, ...