VLADIMIR LUXURIA A VIENI DA ME ' Mi sono riavvicinata a mia madre grazie a Maurizio

Storie italiane - VLADIMIR LUXURIA : ‘Quella volta che ci è arrivato lo sfratto’ : “Questo non l’ho mai raccontato. Vivevo a Foggia, in una famiglia con 5 figli. Mio padre faceva il camionista, lavorava tantissimo ma i soldi non bastavano. Mia mamma faceva la casalinga. Purtroppo, una volta, nella casa che avevamo in affitto ci è arrivato lo sfratto esecutivo. Io ricordo lo strazio dei miei genitori“. È il racconto commosso di Vladimir Luxuria che, ospite di Eleonora Daniele a Storie italiane su Rai1 – ...

Storie italiane - VLADIMIR LUXURIA : ‘Quella volta che ci è arrivato lo sfratto’ : “Questo non l’ho mai raccontato. Vivevo a Foggia, in una famiglia con 5 figli. Mio padre faceva il camionista, lavorava tantissimo ma i soldi non bastavano. Mia mamma faceva la casalinga. Purtroppo, una volta, nella casa che avevamo in affitto ci è arrivato lo sfratto esecutivo. Io ricordo lo strazio dei miei genitori“. È il racconto commosso di Vladimir Luxuria che, ospite di Eleonora Daniele a Storie italiane su Rai1 – ...

Storie italiane - VLADIMIR LUXURIA : ‘Quella volta che ci è arrivato lo sfratto’ : “Questo non l’ho mai raccontato. Vivevo a Foggia, in una famiglia con 5 figli. Mio padre faceva il camionista, lavorava tantissimo ma i soldi non bastavano. Mia mamma faceva la casalinga. Purtroppo, una volta, nella casa che avevamo in affitto ci è arrivato lo sfratto esecutivo. Io ricordo lo strazio dei miei genitori“. È il racconto commosso di Vladimir Luxuria che, ospite di Eleonora Daniele a Storie italiane su Rai1 – ...

VLADIMIR LUXURIA a cuore aperto a ‘Detto Fatto’ : amore - politica e famiglia : Vladimir Luxuria con il cuore in mano si confessa a Detto Fatto. Incalzata da Giovanni Ciacci, l’ex parlamentare parla a ruota libera: amore, politica, famiglia. Un Vladimir Luxuria mai così trasparente che farà discutere parecchio a cominciare dalle parole sull’amore. “Le porte dell’amore sono socchiuse, basta che qualcuno spinge e si apre – dice – Il mio ultimo amore? È stato un politico, purtroppo è finita. Sono single, ma non ...

VLADIMIR LUXURIA - l'accusa : «La Rai continua a spostare il mio programma perché parlo di omofobia e bullismo» : II programma «Alla Lavagna!» su Rai3 alle 20.20, continua a far parlare di sé. Dopo le polemiche per le puntate con Salvini e Toninelli, questa volta la bufera è scoppiata per una puntata non ancora ...

VLADIMIR LUXURIA accusa : 'Rai 3 mi ha censurata Alla Lavagna'. Figuraccia : la spiegazione da Viale Mazzini : Al secondo rinvio della puntata del programma Alla lavagna! su Raitre in cui era ospite Vladimir Luxuria, l'ex parlamentare ha subito urlato Alla censura della Rai. Prima di conoscere i reali motivi ...

Alla Lavagna - VLADIMIR LUXURIA : “Hanno spostato di nuovo la puntata con me protagonista : forse certi temi sono scomodi perfino per Rai3” : “Alla Lavagna!“, programma in onda nell’access prime time su Rai3, torna nuovamente al centro delle polemiche dopo essere stato accusato dAlla critica di offrire spazio per operazioni simpatie ai politici di ogni fazione “usando” televisivamente i bambini. Questa volta ci ha pensato Vladimir Luxuria che non ha gradito un nuovo spostamento della puntata che la vede protagonista: “Ho appena saputo che per la ...

VLADIMIR LUXURIA : 'Rai 3 censura la puntata sull'omofobia' : Vladimir Luxuria si sfoga su twitter per la sua ospitata saltata sulla Rai. Un'ospitata speciale, perché si sarebbe dovuto parlare di omofobia: 'Ho appena saputo che per la seconda volta il programma '...

VLADIMIR LUXURIA contro Rai3 / 'Saltata la mia puntata di Alla Lavagna! Forse perché certi temi sono scomodi?' : Vladimir Luxuria attacca Rai 3 con un lungo post pubblicato su Twitter. 'Saltata per la seconda volta l'ospitata a Alla Lavagna! certi argomenti scomodi?'

VLADIMIR LUXURIA - salta Alla lavagna : ‘Temi troppo scomodi’ : “Ho appena saputo che per la seconda volta il programma ‘Alla lavagna’ previsto su Rai3 in cui parlo di #bullismo e #omofobia in una classe con i bambini è stato spostato, non so quando e se andrà in onda: forse in questo periodo certi temi sono troppo scomodi persino per #Rai3?”. Vladimir Luxuria, su Twitter, se la prende con la Rai per lo spostamento di una puntata del programma Alla lavagna che la vede protagonista, ...

VLADIMIR LUXURIA contro Rai 3 : "Salta la mia puntata di Alla Lavagna - forse scomodi certi temi" : Vladimir Luxuria, reduce dall'esperienza a Tale e Quale Show su Rai 1, non le manda certo a dire, anche quando di mezzo c'è un'intera rete televisiva. L'ex-parlamentare e volto noto dei salotti del piccolo schermo ha rivelato sul proprio profilo Twitter che la puntata de Alla Lavagna! in cui è stata protagonista è stata rinviata in calendario per la seconda volta. Ho appena saputo che per la seconda volta il programma “Alla Lavagna” ...

VLADIMIR LUXURIA - Alla Lavagna salta ancora e lei replica : “Scomodi certi temi” : Vladimir Luxuria delusa chiede spiegazioni Alla Rai: il suo intervento al programma Alla Lavagna spostato ancora una volta salta ancora una volta l’intervento di Vladimir Luxuria a Rai 3 nel programma Alla Lavagna. A dare la notizia è stata l’ex parlamentare in persona su Twitter che, a tal proposito, è apparsa molto delusa dAlla cosa. […] L'articolo Vladimir Luxuria, Alla Lavagna salta ancora e lei replica: “Scomodi ...

VLADIMIR LUXURIA - è polemica per un post di Fotografie segnanti che la accosta a "Se questo è un uomo" di Primo Levi : Monta la polemica su Facebook tra gli amministratori e i numerosi 'seguaci' della pagina Fotografie segnanti, e la ex parlamentare Vladimir Luxuria. Quest'ultima, infatti, critica aspramente il post in cui Fotografie segnanti ha pubblicato la copertina di un suo libro, su cui c'è una foto di Luxuria, scrivendo: 'Se questo è un uomo' di Primo Levi è ancora un'opera molto apprezzata dai lettori per la capacità di creare un forte trasporto ...

Domenica In - Solange e VLADIMIR LUXURIA fianco a fianco : il terribile sospetto - cosa spunta nella foto : Grossa sorpresa trash in studio a Domenica In . Da Mara Venier su Rai 1, all'inizio della puntata di Domenica 11 novembre, ecco comparire in studio non solo il Mago Otelma , ma anche Solange . Tra gli ...