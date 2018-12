Manovra | fisioterapisti | slitta l' obbligo di iscrizione all' ordine per chi esercita senza

Manovra - deroga per accesso agli albi anche senza titoli. Fisioterapisti infuriati : "Sanatoria per tutti gli abusivi in sanità" : Nella Manovra compare una deroga per l'iscrizione agli ordini per chi ha svolto professioni sanitarie senza il possesso di un titolo abilitante per l'iscrizione all'albo. Il riferimento è a tecnici sanitari e di laboratorio, tecnici della riabilitazione e della prevenzione, potranno continuare a svolgere l'attività professionale iscrivendosi in appositi elenchi speciali, se hanno lavorato per un periodo minimo di 36 mesi, anche non ...