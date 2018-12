Fariba furiosa | dopo il silenzio torna a parlare di Giulia Salemi e Monte

Gf Giulia Salemi furiosa con mamma Fariba : L’ex gieffina Giulia Salemi sarebbe furiosa con mamma Fariba . Dopo l’eliminazione dal “Grande Fratello Vi”p, Giulia sarebbe furiosa con la mamma tanto che le avrebbe mandato un messaggio: «Esci dalla mia vita, non ti voglio più vedere». A rivelarlo a Pomeriggio 5, il direttore di “Nuovo” Riccardo Signoretti. Giulia Salemi non avrebbe gradito l’intervento di mamma Fariba durante la puntata della scorsa settimana del Gf Vip. ...

Fariba Tehrani furiosa contro il Grande Fratello Vip - Walter e Andrea in finale : Fariba Teherani è stata sicuramente una delle protagoniste delle ultime puntate del Grande Fratello Vip, soprattutto dopo l'incontro di una settimana fa, con la figlia Giulia Salemi in cui le due donne hanno conversato in persiano senza far capire nulla ai telespettatori ed agli altri inquilini della Casa. La violazione del regolamento, ha costretto la produzione del reality show a prendere un serio provvedimento disciplinare contro la ...