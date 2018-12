Angelo Recchia annuncia su Instagram | ' Sono omosessuale'

Blastingnews

: Angelo Recchia fa coming out: il ballerino di Amici è gay - Today_it : Angelo Recchia fa coming out: il ballerino di Amici è gay - SaCe86 : #Amici18 di Maria, #Angelo Recchia e il #comingout: 'abbiate paura di chi vi ottura il cervello e non di voi stessi… - infoitcultura : Angelo Recchia gay, coming out per il ballerino di Amici: “Ho pianto tanto” -

(Di domenica 23 dicembre 2018)è un ballerino professionista del noto programma di canale 5 "Amici". In questi giorni ha deciso di venire allo scoperto sui social e dichiarare al mondo di esseretramite alcune stories sul suo profilo ufficiale diL'annuncio del ballerino Il ragazzo ha fatto il suo annuncio tramite alcune storie dinelle quali, rispondendo a dei fan che gli chiedevano se fosse etero o meno, ha prima scherzosamente risposto "No no, ho preferito vivere" per poi, una volta resosi conto dell'interesse che aveva suscitato con la sua rivelazione, farsi serio ed entrare più nel dettaglio della sua storia e il suo essereIl ragazzo ha spiegato di aver vissuto in silenzio il proprio orientamento sessuale fino ai 18 anni, per poi sentirsi libero di essere se stesso e 'far parlare la vita'. Ha comunque ammesso di aver fin da ragazzino subito ...