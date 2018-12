Parapiglia ha rifiutato di diffondere il video del padre di Belen in stato di alterazione

Blastingnews

(Di venerdì 21 dicembre 2018) Pochi giorni fa, in casa Rodriguez è accaduto un fatto molto spiacevole. Gustavo Rodriguez,di, ècolto da un raptus ed ha iniziato a gridare e lanciare oggetti dal balcone. I vicini, spaventati dall'enorme baccano, hanno immediatamente chiamato le forze dell'ordine, le quali hanno condotto Gustavo in ospedale. La diagnosi dei medici ha decretato un fortediper ildi. L'episodio, tuttavia, è tutt'altro che concluso. In queste ore, infatti, non si sta facendo altro che parlare dell'esistenza delche immortalerebbe tale spiacevole avvenimento. Il giornalista Gabrieleha dichiarato di aver preso visione di talema di averlo censurato.Gabrielecontattato da un utente in merito all'esistenza deldeldiCome è noto, ormai, nel mondo del giornalismo, quando si tratta di fare uno scoop, non ...