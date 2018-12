Col 4-3-3 può tornare il vero Higuain Ma Gattuso ' strizza l' occhio' a Morata

Inter - Ozil Colpo Champions : può arrivare a gennaio (RUMORS) : L'Inter sarà sicuramente una delle società che farà qualcosa nella prossima sessione di calciomercato a gennaio. L'obiettivo dei dirigenti è quello di rinforzare la rosa a disposizione del tecnico, Luciano Spalletti, per poter consolidare il piazzamento Champions, visto che la Juventus in testa alla classifica è già a più quattordici punti, e cercare di arrivare in fondo nelle altre due competizioni in cui è in gioco, la coppa Italia e l'Europa ...

Quanto può essere periColoso un albero di Natale? Un video mostra i rischi delle feste : La Commissione per la sicurezza dei prodotti degli Stati Uniti ha diffuso sul profilo Twitter un video che mostra gli effetti degli incendi su un albero di natale secco e su uno ben innaffiato. “Un albero secco brucia più velocemente di un quotidiano. Assicurati che il tuo albero sia ben innaffiato” L'articolo Quanto può essere pericoloso un albero di Natale? Un video mostra i rischi delle feste proviene da Il Fatto Quotidiano.

Allarme sigarette elettroniche tra i giovani degli USA - il chirurgo generale : “La nicotina è periColosa - può influenzare apprendimento - attenzione e memoria” : Il chirurgo generale degli Stati Uniti sta esortando ad un rapido intervento per impedire che i brand di sigarette elettroniche creino dipendenza in milioni di adolescenti. In un avviso, Jerome Adams ha dichiarato che genitori, insegnanti, operatori sanitari e autorità governative devono intraprendere delle “misure aggressive” per impedire che i bambini utilizzino le sigarette elettroniche. La legge federale vieta la vendita dei dispositivi ...

5 benefici psiCologici che solo uno sport come il nuoto può regalare : Dà energia: a differenza della maggioranza degli altri sport, il nuoto è in grado di restituire energia e non stanchezza al termine dell'allenamento. Non a caso molti sostengono che sia il mattino il ...

Non è l'Arena - gli asColti di domenica 16 dicembre 2018 : perché Massimo Giletti può esultare : Sorridono i dati di ascolto per Non è l'Arena di Massimo Giletti. In prima serata La7 registra il 6,9% di share, pari a 1.320.000 telespettatori. Una serata impegnativa per conduttore, che ha retto ...

TIGRE Col MAL DI DENTI CURATA A PARMA/ Felino operato per problemi di masticazione : ora può mordere : TIGRE con problemi ai DENTI CURATA all'università di PARMA: il Felino operato per problemi di masticazione risolti con un breve intervento chirurgico.

Juventus - Chiellini : "CR7 e Icardi i più forti in area. Il Toro può metterci in diffiColtà" : CR7, è vero. Ma la Juve è anche GC3, come sottolineato da Spalletti prima di Juventus-Inter. Il capitano bianconero ha raccolto l'eredità di Buffon e sta disputando una stagione tra le migliori della ...

Stop alle targhe estere in Italia : chi può continuare a cirColare : Il Dl Sicurezza ha introdotto una serie di modifiche al codice della strada, in particolare per il contrasto della circolazione di auto con targhe estere sul territorio Italiano. Con le nuove disposizioni, in sostanza, solo se e il veicolo è in leasing o a noleggio con operatori che non hanno sedi né secondarie né effettive in Italia, non può sussistere alcuna limitazione alla circolazione sul territorio Italiano.Continua a leggere

Al Bano Carrisi e Romina Power - il miraColo su Canale 5 : ciò che Loredana Lecciso non può vedere : Ancora insieme. Si parla di Al Bano Carrisi e Romina Power , presto in onda su Canale 5: saranno gli animatori di due serate musicali. Buon tutto, buona vita è il titolo provvisorio dello show, ...

Champions League – Tensione Roma - Di Francesco : “io combatto - ma questa piazza può farti passare per il peggiore in cirColazione “ : Alla vigilia della sfida contro il CSKA Mosca, Eusebio Di Francesco parla dei momenti di Tensione delle ultime settimane: risultati che vengono meno e tante critiche, equilibrio precario a Roma in vista di un’importante sfida europea “Voci sul mio futuro? Fa parte del calcio, se sono qui è perché c’è un allenatore che ha consapevolezza della situazione, ha una sua identità e un suo pensiero che in questo momento magari ...

Bandini (Guardian) : «Il Napoli può giocare alla pari Col Liverpool» : Una vittoria convincente «Il Napoli batte 4-0 il Frosinone, ed è il successo più convincente del week-end di Serie A. Così la squadra di Ancelotti ha risposto al Liverpool, che con lo stesso punteggio ha vinto in casa del Bournemouth. La squadra laziale non è al livello delle Cherries, ma ci sono segnali incoraggianti per Ancelotti in vista dello scontro diretto di Anfield». Parole e musica di Paolo Bandini, prima penna sportiva del Guardian ed ...

Schumacher e Todt - amici per sempre. E NiColas può portare Mick in F1 : Jean ha confermato di aver guardato al fianco di Michael il Gp del Brasile. Da lì ad immaginare reazioni da parte di Schumi ci vorrebbe tanta, troppo malinconica fantasia

Chi lavora dice sì alla Tav. Il Governo può continuare a non asColtare chi traina il Paese? : ... non e questo il nostro compito anche se la debolezza dell'opposizione politica e un problema per la nostra democrazia. Ma il mondo della produzione oggi sa che non puo piu stare zitto. Lanciamo un ...

"EcColo - si può dire felice e c...". Gelo in studio a Domenica In : A Domenica In tra gli ospiti dell'ultima puntata andata in onda ieri c'era anche Giuseppe Di Donato. Un uomo che delle corna ha fatto una "mission" sui social. Dopo essere stato tradito ha infatti deciso di fondare una pagina Instagram dove tutti coloro che hanno sofferto per un tradimento possono raccontare la loro storia. Una pagina social che in poche ore è diventata virale e che di fatto ha dato il via ad una valanga di post: "Sono stato ...