Atom RPG | ecco il nuovo gioco di ruolo post-apocalittico che strizza l' occhio ai primi

(Di venerdì 21 dicembre 2018) In questi giorni è stato pubblicatoRPG, undivecchia scuola ambientato in Unione Sovietica. Come per Fallout (serie a cuiRPG si ispira) una guerra nucleare ha trasformato l'intero territorio in una landa radioattiva. I veterani deiFallout si troveranno subito a casa, con combattimenti a turni, dialoghi e tante statistiche da tenere d'Come riporta Rock Paper Shotgun,come gli sviluppatori descrivono questo RPG:"Nel 1986 l'Unione Sovietica e il blocco occidentale si sono distrutti a vicenda tramite bombardamenti nucleari e tu sei uno dei sopravvissuti di questo disastro. La tua missione è quella di esplorare le lande selvagge delle wasteland sovietiche. Dovrai investigare su un'oscura cospirazione che mira a distruggere tutto quello che è rimasto sulla Terra."