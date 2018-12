Migranti | 11 morti su una barca al largo della Spagna

Migranti : Oim - 6.600 morti negli ultimi 5 anni in Africa : ANSAmed, - ROMA, 20 DIC - La stima dei Migranti morti negli ultimi cinque anni in Africa sulle strade per raggiungere la Libia, attraverso il deserto del Sahara, il Niger e il Sudan è di 6.600 persone.

Tragedia nel Mediterraneo : 12 morti su una barca carica di Migranti - altri 12 dispersi : Le vittime sono dieci uomini e due donne, una delle quali incinta. L'imbarcazione è stata soccorsa al largo della costa spagnola dalle autorità di Madrid. Sono 31 i sopravvissuti alla Tragedia che hanno raccontato la drammatica traversata cominciata due giorni fa dalle coste marocchine, tutti trasportati al porto di Almeria.Continua a leggere

Migranti - naufragio tra Spagna e Marocco : 12 morti e altrettanti dispersi. 33 sopravvissuti : Un’imbarcazione con a bordo diversi Migranti è naufragata nel mare di Alboran, la parte più occidentale del Mediterraneo, tra Spagna e Marocco. Come riferisce il quotidiano El Pais al momento ci sono dodici morti e altrettanti dispersi. Sopravvissute invece 33 persone. A trarre in salvo i passeggeri della barca, partita dal Marocco lo scorso 18 dicembre, è stata l’organizzazione statale di soccorso ‘Salvamento ...

Migranti - lettura dei nomi dei morti : ANSA, - MODENA, 18 DIC - E' stata chiamata 'Maratona dell'umanità' e consiste nella lettura collettiva dei nomi, 34.361, dei Migranti morti nel tentativo di raggiungere l'Europa. L'iniziativa si ...

Alla deriva in mare per 12 giorni - 15 Migranti morti di sete : Altri quindici migranti morti in mare al largo della Libia. Ma stavolta non sono annegati come migliaia di altri; non soni morti dopo qualche minuto di concitata disperazione nell'oscurità dell'acqua: ...

Migranti - naufragio al largo della Libia : “Almeno 14 morti”. In Turchia 3 vittime : “Respinti da polizia greca - poi assiderati” : Il naufragio di un’imbarcazione di Migranti al largo delle coste libiche ha provocato la morte di almeno 14 Migranti. Due corpi sono stati recuperati dalle autorità libiche, mentre almeno altri 12 sono stati gettati in mare. Dieci le persone sopravvissute sul barcone di legno, ritrovato nelle acque davanti a Misurata. L’imbarcazione è rimasta alla deriva per giorni e i Migranti scampati alla tragedia, spiega il portavoce delle forze ...

Migranti - 3 morti a confine greco-turco : 11.58 I corpi di tre Migranti,morti probabilmente per assideramento, sono stati ritrovati in tre villaggi della provincia nordoccidentale turca di Edirne,al confine con la Grecia. Uno di loro,un cittadino afghano,avrebbe perso la vita dopo essere stato rimandato in Turchia con la forza dalla polizia di frontiera greca, secondo quanto riferito da un suo connazionale, citato dai media turchi.

Migranti - barca in difficoltà al largo del Marocco : 'Molti morti' - : Tra le 70 persone a bordo diverse sono decedute. Lo avrebbe riferito chi si trova sull'imbarcazione all'organizzazione Alarm Phone, che dà supporto telefonico a chi tenta la traversata del ...