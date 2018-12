ilfattoquotidiano

: #StopBolkestein per le concessioni balneari, proroga fino al 2034. Ci apprestiamo a vincere un'altra storica battag… - matteosalvinimi : #StopBolkestein per le concessioni balneari, proroga fino al 2034. Ci apprestiamo a vincere un'altra storica battag… - italianaradio1 : Concessioni balneari, Ue contro proroga di 15 anni: verso procedura d’infrazione, l’Italia rischia di pagare 1,5 mi… - Cascavel47 : Concessioni balneari, Ue contro proroga di 15 anni: verso procedura d’infrazione, l’Italia rischia di pagare 1,5 mi… -

(Di giovedì 20 dicembre 2018) L’Unione europea pronta ad attaccare ladellesenza gara per 15, prevista dall’emendamento alla manovra della Lega e sul quale è stato già raggiunto un accordo in Senato. Una misura che, qualora approvata, escluderebbe l’applicazione della direttiva Bolkestein dal comparto delle imprese. Secondo Bruxelles questo non è possibile e il rischio è che si arrivi a unadi infrazionel’Italia. D’altro canto per lo stesso ministro delle Politiche agricole Gian Marco Centinaio esiste ‘il 99 per cento di possibilità’ che tra qualche anno gli italiani si ritroveranno questa nuova tegola.LA COMMISSIONE EUROPEA RIMANDA ALLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA – La Commissione Ue, pur non commentando direttamente l’accordo politico sulladelle, ricorda la sentenza con cui nel luglio 2016 la Corte di Giustizia Ue ha ...