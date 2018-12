Manovra | la Lega propone la Tari in bolletta come il canone tv Pensioni e reddito

Manovra - la Lega propone la Tari in bolletta - come il canone tv - : La motivazione può essere nobile, cioè contrastare l'evasione fiscale, ma rischia di essere difficile attuazione perché parliamo di una tassa che comporta gettito per gli enti locali e bisognerà ...

Manovra - Berlusconi : "Lega e 5 Stelle se la fanno scrivere da Bruxelles" : 'Questi signori dei Cinque Stelle non sanno nemmeno cosa sia la vera democrazia'. A dirlo è stato Silvio Berlusconi durante lo scambio di auguri con i senatori di Forza Italia a Palazzo Madama. Il Cav ...

Giuseppe Conte - il blitz fallito sulla Manovra e la voce : sfottuto dalla Lega? : ... sempre secondo il quotidiano di Torino, ' trapela con un certo sarcasmo la convinzione che il premier stia testando sul palcoscenico internazionale la propria futura carriera politica'. Un modo, ...

Manovra - PEPE - LEGA - : SU BOLKESTEIN UN PASSO AVANTI DECISIVO

Manovra - sacrifici divisi a metà tra Lega e M5S. Il reddito di cittadinanza perde una quota : Alla fine anche il reddito di cittadinanza viene tagliato come quota100. Il complicato summit notturno a palazzo Chigi del presidente del Consiglio con i ministri Tria e Fraccaro, i vicepremier e i ...

Manovra - cosa c’è nell’accordo raggiunto da Lega e M5S al vertice di governo : Le sedute odierne della Commissione Bilancio del Senato sulla Manovra, previste per il voto degli emendamenti, sono state cancellate. Il provvedimento è atteso in Aula domani. Sarà dunque probabilmente questa l'Aula per apportare le modifiche concordate ieri sera a Palazzo Chigi. "Non posso che dire che il clima è stato disteso, perché è la verità: abbiamo affrontato temi politici e li abbiamo risolti", ha detto il sottosegretario leghista ...

Manovra : accordo raggiunto tra M5S e Lega : ... Giuseppe Conte, i due vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il ministro dell'Economia Giovanni Tria e quello dei Rapporti col Parlamento Riccardo Fraccaro ed i due vice del Mef, Massimo ...

Manovra - governo : "Trovate coperture". Ecco l'accordo Lega-M5s : Resta il taglio fino al 40% delle pensioni d'oro. Ecotassa solo per auto di lusso. Reddito di cittadinanza e Quota 100 "nelle modalità e nei tempi previsti"

Giancarlo Giorgetti - gli incontri riservatissimi : 'Tranquilli - decide la Lega' - cosa non dicono sulla Manovra : Un invito alla calma, perché alla fine si farà come dice la Lega . A rassicurare i grandi fondi d'investimento internazionali , BlackRock , Pimco , Norges bank, fondi di Dubai , di Singapore, cinesi e ...

Manovra - scontro Lega-M5s. La Lega chiede un passo indietro sul Reddito di Cittadinanza : Manovra, scontro Lega-M5s. La Lega chiede un passo indietro sul Reddito di Cittadinanza Braccio di ferro tra i vicepremier su ecotassa, tagli a quota 100 e Reddito di Cittadinanza: servono altri 5 miliardi di euro per evitare la procedura d’infrazione dell’Ue. L’esame in commissione al Senato non è ancora iniziato e potrebbe finire con un maxiemendamento Torna a salire la tensione tra i due vicepremier Matteo Salvini e Luigi di ...

Manovra - tensione Lega-M5S sull'ecotassa. Stasera il punto in un vertice Conte-Salvini-Di Maio : Se gli amici del M5s trovano altre coperture per gli incentivi siamo ben contenti" ha spiegato, a margine dei lavori della Commissione Bilancio del Senato, il sottosegretario all'economia Massimo ...

Manovra alla stretta finale - Lega-M5s ai ferri corti : Stasera nuovo vertice con il premier, Tria, Salvini e Di Maio. Tensioni su reddito di cittadinanza e quota 100