Sardegna | gli ambientalisti comprano le dune di Chia

Sardegna - bimbo ospite di un centro di accoglienza muore soffocato da un boccone di cibo : Un bambino di un anno è morto a Villasor, nella provincia del Sud Sardegna, probabilmente soffocato da un boccone di cibo. Il piccolo era ospite assieme alla mamma di un centro di accoglienza, dove è ...

Il Vesuvio potrebbe risvegliarsi : pronto un piano evacuazione in Sardegna : Un vulcanologo di New York lancia l'allarme: un'eruzione violentissima in un futuro non così lontano è molto più di un'ipotesi

Vasco Non Stop Live 2019 sbarca in Sardegna : info e dettagli sui concerti del 18 e 19 giugno 2019 : Vasco NON Stop Live 2019 sbarca in Sardegna! Straconfermati due grandiosi concerti il 18 e 19 giugno 2019 a Cagliari Fiera Come promesso, Vasco NON Stop Live farà tappa in Sardegna a Cagliari Fiera con due grandiosi concerti, il 18 e 19 giugno. Ci vorranno più di 4 giorni di traghetti ma abbiamo vinto la scommessa di riuscire a trasportare la gigantesca produzione da stadi, 50 bilici con tonnellate e tonnellate di ferro solo per il ...

In caso di eruzione del Vesuvio gli abitanti di Pompei verranno trasferiti via mare in Sardegna : In caso di eruzione del Vesuvio gli abitanti di Pompei sarebbero trasferiti in Sardegna. Lo prevede il piano di evacuazione della città campana che, in base alle disposizioni del capo della Protezione Civile, deve sottoscrivere degli appositi protocolli di intesa per gestire l'eventuale rischio vulcanico. Per questo oggi, al Comune di Pompei, è stata convocata una prima riunione anche alla presenza dei delegati della Protezione ...

Programmazione territoriale - chiuso il progetto da 75 milioni per la rete metropolitana del nord Sardegna. Pigliaru e Paci : idea vincente ... : ... progetti e iniziative, potenziando fortemente i servizi e favorendo innovazione sociale e sviluppo competitivo, e coinvolgendo i protagonisti del mondo istituzionale e economico-sociale nella ...

Sono 55mila gli stranieri residenti in Sardegna : producono 1 miliardo all'anno : Lo confermano i dati del Rapporto annuale sull'economia dell'immigrazione". Per quanto riguarda i Paesi di provenienza, il 26% viene dalla Romania, seguono Senegal , 8,9%, e Marocco , 8%, . Il 47,9% ...

Maltempo Sardegna : 1 milione ai consorzi di bonifica per i danni causati dagli eventi meteo del 2018 : La Giunta regionale della Sardegna ha stanziato 1 milione di euro destinati ai consorzi di bonifica della Sardegna che andranno a supportare le maggiori spese sostenute a causa di tali fenomeni climatici verificatisi nel corso del 2018. Il milione di euro, che si aggiunge agli oltre 20 milioni già stanziati annualmente per tutti i consorzi di bonifica regionali, sarà utilizzato per la manutenzione e la gestione della rete scolante e degli ...

Italia-Cina - a Cagliari il più grande evento di internazionalizzazione fra i due Paesi. Paci : Sardegna esempio di alta tecnologia : Un dato da capitalizzare, che può portare un grande contributo all'economia dell'isola. Per esempio, attraverso un volo diretto Sardegna-Cina da attivare entro un anno, ipotesi a cui stanno lavorando ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Cagliari-Roma 2-2 - pareggio amaro per i giallorossi alla Sardegna Arena : Un pari (2-2) decisamente amaro per la Roma di Eusebio Di Francesco nel match contro il Cagliari, valido per la quattordicesima giornata di Serie A. I giallorossi avanti di due gol si sono fatti raggiungere dai rossoblu, alla Sardegna Arena, nonostante i sardi abbiano concluso la loro partita 9 contro 11 per le espulsioni di Ceppitelli e di Srna. I capitolini erano andati a segno con Cristante al 14′ e Kolarov al 41′ ma poi Ionita e ...

