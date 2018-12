Se le farneticazioni dello scienziato Grillo ora diventano legge

ilgiornale

(Di domenica 16 dicembre 2018) A vevano iniziato la loro battaglia contro l'America e le scie chimiche, ma adesso muovono guerra nientemeno che a Satana. Non si creda che l'idea del capo di gabinetto del ministero della Famiglia, Cristiano Ceresani, ("L'inquinamento globale è colpa di Satana") sia solo l'ultima bizzarria del governo gialloverde. Da anni, Beppeprofetizza un futuro dove l'uomo rimarrà a casa di fronte a un pc, è negazionista con malattie come l'Aids ("Ho la serie convinzione che non esista"), consiglia di curare il tumore con la cacca di capra. Per rimanere in tema di automobile e mobilità, ultima delle sue guerre sante, è opportuno riprendere quanto dicevanel suo spettacolo "Energia e innovazione" dove paragonava l'ex amministratore delegato della Fiat, Cesare Romiti, nientemeno che al gerarca nazista Adolf Eichmann.Il passaggio è ripreso dal libro di Andrea Scanzi, un giornalista che ...