Né rifugiato - né migrante economico. Ma Kader ha lo stesso un messaggio per Salvini : A guidare il corteo sotto l’abitazione in cui il sindaco di Riace Mimmo Lucano era agli arresti domiciliari, lo scorso 6 ottobre, c’era un ragazzo con un megafono in mano e la bandiera arrotolata sulla fronte. Intonava “Bella ciao”. Lo stesso che l’8 e il 9 dicembre era a Marrakech a rappresentare l’Italia alla due giorni dello Youth Forum organizzato dall’Unicef alla vigilia della Conferenza ...