ilnapolista

: RT @napolista: Maran: «Dopo il gol di Milik si è giocato solo due minuti» - #CagliariNapoli - ateneodance : RT @napolista: Maran: «Dopo il gol di Milik si è giocato solo due minuti» - #CagliariNapoli - Lini17565787 : ??????????Muoro #CagliariNapoli ?? - tuttonapoli : Cagliari, Maran in conferenza: 'Dispiace perdere su una punizione dubbia. Dopo il gol non s'è più giocato...... -

(Di domenica 16 dicembre 2018) L’intervista a Sky Rolandointervistato a Sky al termine di Cagliari-Napoli: «Il rammarico è di non aver portato a casa punti. Abbiamo approcciato la partita con mille difficoltà, eppure abbiamocome volevamo. Abbiamo creato qualcosa e concesso poco, purtroppo abbiamo perso due difensori nel finale, magari potevamo gestire diversamente gli ultimi. Ci abbiamo provato in tutti i modi, poi al 90esimo è venuta fuori una parabola incredibile e ha deciso la partita. Poi magari bisogna vedere se il fallo c’è, ma quando affronti certi campioni sai che possono punirti».La rabbia di: «Mi ha rammaricato il fatto cheil gol del Napoli abbiamoe 19 secondi. Potevamo avere la possibilità di pareggiare anche oggi durante il recupero, come una settimana fa. Ma sono cose che fanno parte del gioco, idel finale sono sempre ...