Juventus | Allegri Torino scoglio più difficile | tirare fuori tutto Operato Cancelo

Torino-Juventus - le probabili formazioni : Allegri rilancia Perin - Mazzari al completo : TORINO JUVENTUS probabili formazioni – “Attraversarono Piazza Vittorio, sterminata nelle ombre della sera. Già parlavano di football. Emilio, naturalmente, era per la Juventus, la squadra dei gentlemen, dei pionieri dell’industria, dei gesuiti, dei benpensanti, di chi aveva fatto il liceo: dei borghesi ricchi. Giraudo, altrettanto naturalmente era per il Toro, la squadra degli operai, degli […] L'articolo Torino-Juventus, ...

Juventus - Allegri/ 'Col Torino giocheranno Chiellini e Perin - brutte notizie per Cancelo' : Juventus, Allegri: 'Cancelo si opera, Cuadrado forse, col Torino giocheranno Chiellini e Perin'. Le parole in conferenza del tecnico

Torino-Juventus - Allegri : "Il derby è lo scoglio più difficile da superare" : A chi non rinuncia tra Chiellini e Ronaldo Chiellini è un giocatore che è migliorato tantissimo e in questo momento è il miglior difensore al mondo. Ronaldo è il migliore tra gli attaccanti. Sul ...

Juventus - Massimiliano Allegri annuncia : “ecco quanto riposerà Cristiano Ronaldo” : Juventus, Massimiliano Allegri ha parlato del tanto discusso riposo di Cristiano Ronaldo che arriverà nelle prossime gare “Cristiano Ronaldo salterà una delle tre partite tra Roma, Atalanta e Sampdoria. Ci ho parlato e gli ho detto che in una delle tre lo tengo fuori“. Lo dice il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia del derby contro il Torino. “Più difficile rinunciare a Chiellini o Ronaldo? ...

Torino-Juventus - Allegri : “Cancelo sarà operato. Ecco chi gioca domani” : CONFERENZA STAMPA Allegri- Tempo di vigilia in casa bianconera in vista della super sfida di domani sera contro il Torino. Il derby è sempre una partita separata dal resto del campionato. Un match dove si annullano valori qualitativi e tecnici e dove le classifiche restano fini a se stesse. Lo sa bene Massimiliano Allegri, il […] L'articolo Torino-Juventus, Allegri: “Cancelo sarà operato. Ecco chi gioca domani” proviene da ...

Torino-Juventus - Allegri : la conferenza stampa in diretta LIVE : LIVE 15:17 14 dic I precedenti nel derby della Mole sono tutti a favore della Juventus: il conteggio generale è di 69 successi bianconeri, 42 pareggi e 35 vittorie per il Torino. Anche in casa dei ...

Torino-Juventus - conferenza stampa Allegri : Diretta dalle ore 15 : 30 : conferenza stampa Allegri- Tempo di vigilia in casa bianconera in vista della super sfida di domani sera contro il Torino. Il derby è sempre una partita separata dal resto del campionato. Un match dove si annullano valori qualitativi e tecnici e dove le classifiche restano fini a se stesse. Lo sa bene Massimiliano Allegri, il […] L'articolo Torino-Juventus, conferenza stampa Allegri: Diretta dalle ore 15:30 proviene da Serie A News Calcio ...

Champions - Juventus sconfitta ma Allegri non ne fa un dramma : BERNA - Allegri l'ha presa con ironia: 'Siamo bravi a perdere le partite che con contano niente', diceva dopo aver archiviato la seconda sconfitta in sei partite , ininfluente come quella con il ...

Juventus - Isco è il regalo per Allegri : convincere Florentino non sarà facile : Juventus Isco – Dopo l’affare Ronaldo, in casa Juventus non c’è più un giocatore che possa essere considerato inarrivabile. Quest’estate il colpo che ha spaccato in due la storia recente dei bianconeri, l’acquisto dell'”alieno” che è sbarcato a Torino con un vero grande obiettivo: la conquista della Champions League. 100 e oltre milioni di spesa per […] L'articolo Juventus, Isco è il regalo per ...

Juventus - Allegri minimizza il ko con lo Young Boys : “abbiamo scelto le partite meno dolorose per perdere” : L’allenatore della Juventus ha commentato l’ininfluente sconfitta maturata in Svizzera contro lo Young Boys Seconda sconfitta in questa Champions League per la Juventus, che si inchina al cospetto di un superlativo Young Boys. La doppietta di Hoarau non lascia scampo ai bianconeri, che comunque possono festeggiare per aver difeso il primo posto nel girone. Fabio Ferrari/LaPresse Proprio per questo Massimiliano Allegri non ...

Young Boys - Old Juventus : figuraccia bianconera - così Allegri vuole vincere la Champions League? : E’ andata in scena l’ultima giornata valida per la Champions League, due le squadre in campo, la Roma e la Juventus, sono arrivate due sconfitte contro il Plzen e lo Young Boys. Non sorprende da un certo punto di vista quella della Roma, discorso completamente diverso invece per i bianconeri, la squadra di Di Francesco era già sicura del secondo posto mentre quella di Allegri doveva garantirsi il primo posto, obiettivo poi ...

Juventus - Allegri : “Obiettivi raggiunti - perdo due calciatori per il derby” : Al termine della sconfitta contro lo Young Boys il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Gli obiettivi erano due: il primo posto e il passaggio del turno e i ragazzi li hanno conquistati meritatamente. Dispiace per la sconfitta perché quando perdi non fa mai piacere ma abbiamo scelto una partita fra le meno dolorose per perdere“. Sull’incidenza delle condizioni del ...

Young Boys-Juventus - Allegri : “Scelta la gara meno dolorosa per perdere” : Young BOYS JUVENTUS, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato della sconfitta dei bianconeri contro lo Young Boys: “L’obiettivo era il passaggio del turno e con esso anche il primo posto e ci siamo riusciti. Perdere non fa piacere a nessuno, ma almeno abbiamo […] L'articolo Young Boys-Juventus, Allegri: “Scelta la gara meno dolorosa per ...

Young Boys-Juventus 2-1 : Dybala non basta ma Allegri chiude primo : La Juventus perde contro lo Young Boys , 1-2, ma centra il primo posto nel girone di Champions. In gol Hoarau per due volte e Dybala. LEGGI LA CRONACA