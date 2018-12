Antonio Megalizzi | generazione Erasmus di ragazzi aperti al mondo

Avevamo la stessa età - facevamo lo stesso lavoro. Antonio Megalizzi potevo essere io : Antonio Megalizzi, il giovane giornalista italiano, 28 anni, gravemente ferito durante gli attentati ai mercatini di Natale a Strasburgo dello scorso 11 dicembre, è morto. Avevamo la stessa età, facevamo lavoro, e non riesco a non pensare che, al posto di Antonio, quel proiettile in testa potevo prendermelo io. E non riesco, nonostante tutti i proclami, gli inviti alla calma, a non avere paura.Continua a leggere

Chi era Antonio Megalizzi - il giornalista italiano morto nell’attentato di Strasburgo : Chi era Antonio Megalizzi, il trentino di 28 anni morto tre giorni dopo l’attentato di Strasburgo dell’11 dicembre. Giornalismo, radio ed Europa le sue grandi passioni: il giovane si trovava nella cittadina francese per seguire la plenaria del Parlamento Europeo nell’ambito del progetto Europhonica, una rete europea di radio universitarie.Continua a leggere

Strasburgo - è morto il reporter italiano Antonio Megalizzi. Il killer è stato ucciso dalla polizia| : Antonio Megalizzi è deceduto. Sono quattro le vittime dell’attacco. L’attentatore Cherif Chekatt è stato riconosciuto da una volante ed è stato bloccato

Strasburgo - morto Antonio Megalizzi : salgono a 4 le vittime della strage : Il bilancio dei morti nell'attentato di Strasburgo è salito a quattro. Una quinta persona sarebbe ricoverata in stato di morte cerebrale. E' morto dunque il giornalista...

E' morto Antonio Megalizzi : Roma, 14 dic., AdnKronos, - E' morto Antonio Megalizzi, il giornalista 29enne ferito martedì sera nell'attentato di Strasburgo. La notizia della morte del cronista, ricoverato da martedì sera nell'...

Calabria e Trentino in lutto : è morto Antonio Megalizzi : Non ce l’ha fatta Antonio Megalizzi. Il connazionale è stato colpito alla testa da Cherif Chekatt nell’attacco al mercatino di

Strage di Strasburgo : morto il giornalista italiano Antonio Megalizzi : Dopo ore di agonia arriva una notizia che molti non avrebbero voluto leggere: è morto il giornalista Antonio Megalizzi, originario di Trieste, vittima dell'attentato a Strasburgo. Si trovava lì per lavoro e per seguire l'assemblea plenaria dell'europarlamento. Attentato al mercatino di Natale: i fatti L'undici dicembre, all'interno del mercatino di Natale allestito ogni anno a Strasburgo, si è consumata una Strage che ha causato quattro morti e ...

Morto Antonio Megalizzi : perché dobbiamo farci gli auguri di Natale più forte che mai : I terroristi sono infastiditi dalle renne, le stelle, le campanelle, le candele profumate alla cannella o all'arancia. I terroristi sono infastiditi dalla possibilità che sia possibile vivere felici, insieme. Chi ha il buio dentro non vede la luce. I terroristi sono infastiditi dalla cioccolata, dal vin brulé, dalle tazze e dalle tovaglie, le sciarpe e i guanti rossi e bianchi.Continua a leggere

Antonio Megalizzi è morto - il dolore degli amici : “È tutto così ingiusto ed irreale” : Dopo la notizia della morte di Antonio Megalizzi, il giornalista italiano ferito nell'attentato al mercatino di Natale di Strasburgo, la sua bacheca Facebook è stata invasa da messaggi di dolore e incredulità dei suoi amici: "Dicono che Dio sceglie i fiori più belli per il suo giardino io vorrei invece poter guardare questi fiori qui sulla terra. È tutto così irreale è ingiusto. Che tu da lassù possa essere di conforto alla tua ...

Strasburgo - morto Antonio Megalizzi : salgono a 5 le vittime della strage : Il bilancio dei morti nell'attentato di Strasburgo è salito a cinque. E' morto il giornalista italiano Antonio Megalizzi. Era stato colpito alla testa dall'attentatore ed era...

E' morto Antonio Megalizzi - il giovane reporter colpito nell'attacco a Strasburgo : Antonio Megalizzi è morto. Il giovane giornalista ferito nell'attacco terroristico di Strasburgo. Il reporter, 29 anni di Trento, era stato colpito alla testa.Le sue condizioni erano apparse da subito molto gravi. Rimasto per tre giorni in coma, è la quarta vittima della furia del 29enne Cherif Chekatt, ucciso giovedì sera in un blitz delle forze speciali francesi dopo una lunga e ...

Strasburgo - morto il giovane reporter Antonio Megalizzi : Antonio Megalizzi, il giovane reporter italiano rimasto gravemente ferito alla testa nell'attacco al mercatino di Natale di Strasburgo, è morto. Loapprende l’agenzia Ansa da fonti...