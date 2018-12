Trent' anni di CSA Intifada | un docufilm sui 10 950 giorni in provincia

Calcio - l'Ac Vallesaccarda festeggia i Trent'anni di attività sportiva : ... di coinvolgere tutto il territorio e tutte le generazioni per salvaguardare e rafforzare lo spirito di appartenenza e la condivisione di valori comuni legati allo sport. "Storie di pallone" prenderà ...

Tumori - i Nobel per la Medicina : «Sconfitti in Trent'anni grazie all'immunoterapia» : 'È una strada che abbiamo aperto 20 anni fa e adesso un grande numero di persone in tutto il mondo lavora nel campo dell'immunoterapia'. Ovvero, la chiave della battaglia contro il cancro'. L'ultima, ...

Trent’anni fa - a proposito di Enzo Tortora – un uomo innocente : Era il 17 giugno 1983 quando vidi le immagini alla TV di Enzo Tortora in manette. Ero poco più che un ragazzino e quel giorno era già molto triste per me, perché in quella data avevo perso mio nonno a cui ero molto legato. Sembrava proprio che tutto andasse storto. Enzo Tortora era sempre apparso ai miei occhi, distinto gentile e raffinato, il suo programma di maggior successo “Portobello” ci faceva stare tutti attaccati alla tv. ...

Trenta milioni per rifare il Britannique due anni di lavoro per il restyling : È stato approvato il progetto esecutivo che darà il nuovo volto all'Hotel Britannique, in Corso Vittorio Emanuele, a Napoli. Ne dà notizia un comunicato del Comune. 'L'intervento, è stato progettato ...

Trentenne violentata all’interno di un locale di Sesto San Giovanni : Un dramma vissuto da una Trentenne marocchina. La giovane è stata aggredita e costretta a subire violenza sessuale. La violenza

Pamela Prati madre in affido a Domenica Live : "Dopo Trent'anni ho preso il treno" : Una delle ospiti di punta della puntata di ieri di Domenica Live è stata l'ex showgirl del Bagaglino Pamela Prati. Da Barbara d'Urso la concorrente della prima edizione del Grande Fratello Vip si è confessata sulla sua nuova avventura di madre in affido.L'ex fidanzata di Max Bertolani da otto mesi ha una relazione con Marco, un imprenditore con il quale ha deciso di prendere in affido due bambini, un maschietto e una femminuccia. "Dopo ...

Volley. Trentino torna sul tetto del mondo dopo 6 anni : La pallavolo italiana sul tetto del mondo per club in Polonia. Trentino ritorna campione mondiale dopo 6 anni. A Czestochowa,

Dopo Trent'anni confessa l'omicidio. Il killer dei Belfiore aveva sbagliato bersaglio : Vent'anni fa era già stato riconosciuto responsabile di otto omicidi. Ma il killer dei Belfiore, almeno in un'occasione, aveva sbagliato il bersaglio e aveva ucciso la persona sbagliata. Nel giugno ...

Magistrati in campo - dopo Trent'anni addio alle partite a Napoli : Per molti di loro, lo scoglio principale non era entrare in aula e indossare la toga, come giudice o come pubblico ministero nel debutto in un processo. Per molti di loro, l'emozione più forte è stata ...

"A Trentacinque anni ho deciso di dichiararmi non più cattolico - perché non facevo nulla di cattolico". Pif - Dio e il suo Arturo : Ha una voce titubante Pif – al secolo Pierfrancesco Diliberto, classe 1972 – quando ti parla. Immediatamente ti trasporta sui set che lo hanno reso famoso: resta un po' Iena (dove esordì prima come autore, dunque inviato agli inizi degli anni Duemila), un po' testimone (su MTV dal 2007) e un poco normalizzatore di stravaganze terrestri (Caro Marziano, in onda su Rai3 nel 2017). Sempre siciliano secondo lo sguardo che ha messo ...

Galli e sfitinzie... Trent'anni dopo : in San Babila tornano i paninari / FOTO : Milano, 25 novembre 2018 - Bomber, giacche fluorescenti o giubbotti di pelle, cinture con fibbie vistose, cartelle vintage, occhiali da sole, calze coi rombi. Stile inconfondibile così come la mimica. ...

Trentino - trovato morto un boscaiolo di 28 anni : “Colpito alla testa da un tronco” : I carabinieri stanno effettuando accertamenti per stabilire alcuni aspetti legati alla morte di un boscaiolo il cui corpo è stato trovato nei boschi sopra Sagron Mis, nel Trentino orientale. La vittima è Vitali Mardari, ventottenne moldavo residente in provincia di Belluno. Sarebbe morto dopo essere stato colpito da un tronco.Continua a leggere

Gli anni di 'Piombo' del teatro delle quisquilie al San Marco di Trento : Gli insegnanti possono ancora prenotare le proprie classi per entrambi gli spettacoli compilando il form che trovano sul sito www.teatrosanMarco.it alla pagina La scuola va a teatro La cittadinanza ...