Diretta Fenerbahce Milano Risultato live 40-40 | info streaming | intervallo lungo | otto

LIVE Fenerbahce-Olimpia Milano basket - Eurolega 2019 in Diretta : perfetta parità all’intervallo (40-40) : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Fenerbahce-Olimpia Milano, match valevole per la dodicesima giornata di Eurolega. La trasferta più complicata nel momento più difficile della sua stagione. L’Olimpia Milano è reduce da tre sconfitte consecutive in Eurolega e stasera se la vedrà con la capolista Fenerbahce, che comanda la classifica con dieci vittorie ed una sola sconfitta all’attivo. Una squadra fortissima quella allenata ...

Basket - Eurolega : Fenerbahce-Milano in Diretta : ISTANBUL - A Milano serve l'impresa. Nella dodicesima giornata di Eurolega l'Ax fa visita al Fenerbahce di Datome e Melli, capolista del torneo con 10 vittorie e una sola sconfitta. L'Olimpia è reduce ...

